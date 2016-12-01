Meteorolojiden Ankara iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

Bakan AvcÄ±: Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var | FOTO

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi