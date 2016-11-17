16:26, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

DemirtaÅŸ, HDP'li Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulunduklarÄ± Edirne F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli KapalÄ± Cezaeviâ€™nde aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±.

HaklarÄ±nda aÃ§Ä±lan terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, 4 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ DiyarbakÄ±râ€™dan Edirneâ€™ye getirilerek F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli KapalÄ± Cezaeviâ€™ne konuldu. DemirtaÅŸâ€™tan 2 gÃ¼n sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynÄ± cezaevine getirilerek, tek kiÅŸilik koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±.

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n, Abdullah Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta kalma isteÄŸi Cezaevi Ä°dare ve GÃ¶zlem Kurulu tarafÄ±ndan Ã¶nce kabul edilmedi. Kurul son yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede DemirtaÅŸ ile Zeydanâ€™Ä±n aynÄ± koÄŸuÅŸta kalmasÄ± kararÄ± aldÄ±.

Bu karar Ã¼zerine DemirtaÅŸ ile Zeydan bu sabahtan itibaren aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±. Birlikte kalan DemirtaÅŸ ile Zeydanâ€™Ä±n daha Ã¶nce kitap okuma etkinliÄŸine de birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.