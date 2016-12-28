16:33, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Hakkari'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hakkari'de faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri terÃ¶r ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini de olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaldÄ±rÄ±lar neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ile seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar. Valilik makamÄ±mÄ±z, Ã¶ncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi, devlet ve milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r tehdidi ve saldÄ±rÄ±sÄ±ndan korunmasÄ± maksadÄ±yla bÃ¶lgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek iÃ§in ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almaktadÄ±r."

Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince il merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 25 bÃ¶lgenin, 29 AralÄ±k saat 00.00'dan 12 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bÃ¶lgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.