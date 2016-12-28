DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

16:37, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

"Suriye iÃ§in TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ± iÅŸe yaradÄ±"





Rus milletvekili Jeleznyak, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisinin, bu Ã¼lkede siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesi Ãœyesi Sergey Jeleznyak, Ankara ile Moskova'nÄ±n Suriye genelinde ateÅŸkese baÅŸlanÄ±lmasÄ± Ã¶nerisinin stratejik Ã¶neme sahip olduÄŸunu ve krizin Ã§Ã¶zÃ¼lmesine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Jeleznyak, Ria-Novosti ajansÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisi, bu Ã¼lkedeki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m. Bu karar stratejik bir karakter taÅŸÄ±yor ve Suriye krizinin sonunu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yaklaÅŸtÄ±rabilir." ifadelerini kullandÄ±. Rus milletvekili ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ±nÄ±n Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n tesisi adÄ±na verimliliÄŸini kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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