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16:52, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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Esad rejiminden Lazkiye'ye saldÄ±rÄ±
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldÄ±rÄ±

BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸar Esad rejimine ait birliklerin, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Cebel Ekrad'daki Kibbani kÃ¶yÃ¼ ve Ã§evresini vurdu.

TopÃ§u birliklerinin de grad fÃ¼zeleriyle Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini hedef aldÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgede yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu kaydedildi.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n aralÄ±klarla devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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