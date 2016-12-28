16:51, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Rusyaâ€™dan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±





Rusyaâ€™daki ana boru hattÄ±ndan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, doÄŸalgaz boru hattÄ± sistemine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde Rusyaâ€™daki ana boru hattÄ±ndan KÄ±rÄ±mâ€™a gaz sevkiyatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. Rusyaâ€™daki ana boru hattÄ±ndan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak 358.7 kilometre uzunluÄŸundaki â€˜Krasnodar-KÄ±rÄ±mâ€™ boru hattÄ± projesi tamamlandÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine video konferans yoluyla katÄ±lan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Rusyaâ€™dan KÄ±rÄ±mâ€™a gaz sevkiyatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. Boru hattÄ± ile yarÄ±madaya her kategoriden mÃ¼ÅŸteriye kesintisiz gaz sevkiyatÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.

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