GÃ¼ncelleme: 16:45, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Afgan yÃ¶netici: Ä°ran ve Rusya Taliban'la gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Muhammed Hanif Etmer, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n silahlÄ± kanadÄ±yla temas halinde olduÄŸunuÂ savundu.

Afganistan'da yayÄ±n yapan Radyo Azadi'ye konuÅŸan Etmer, "Moskova ve Tahran, Taliban'Ä±n silahlÄ± kanadÄ±yla temas halinde ancak bu temaslar barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.

TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¼lkeler arasÄ±ndaki koordinasyon sayesinde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±labileceÄŸini dile getiren Etmer, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele DEAÅž, Taliban ya da baÅŸka bir radikal gruba karÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yorsa bu hususta Afganistan hÃ¼kÃ¼metiyle iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

Etmer, bu Ã¶rgÃ¼tlerle farklÄ± amaÃ§larla baÄŸlantÄ± kurulmasÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunurken, "Taliban ya da diÄŸer radikal gruplarla barÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir amaÃ§ iÃ§in iliÅŸki kurulmasÄ± bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan doÄŸru veya dostÃ§a bir davranÄ±ÅŸ deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

Tahran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Taliban'la temasta olunduÄŸuna iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, Rusya'nÄ±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander Mantytskiy, iki hafta Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Afganistan'daki siyasi temsilciliklerimiz ve Orta Asya'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Taliban ile irtibat halindeyiz." demiÅŸti.

Mantytskiy, ABD, Ä°ngiltere, Almanya, Ä°talya, Ä°ran, Pakistan ve Ã‡in gibi Ã¼lkelerin de Taliban ile irtibat halinde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.