GÃ¼ncelleme: 17:02, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesi kabul edildi





TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 7. madde kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 25 AralÄ±k'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor: TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± ve genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapabilir; milletvekilleri yazÄ±lÄ± soru sorabilir. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinilmek iÃ§in yapÄ±lan incelemeden ibarettir. Genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesidir. Genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±na yÃ¼rÃ¼tme adÄ±na herhangi bir temsilci katÄ±lama. YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak gen geÃ§ on beÅŸ gÃ¼n iÃ§erisinde cevaplanmak Ã¼zere milletvekillerinin, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibarettir.

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