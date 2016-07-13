17:05, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

GeÃ§en haftadan bu yana bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin bir soruya yanÄ±t aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BÃ¶ke, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GeÃ§en hafta iki askerimize ait olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. HÃ¼kÃ¼met ve Genelkurmay bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar. MehmetÃ§iÄŸin akÄ±betini soranlara da 'ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± denk alÄ±n' dediler, aÃ§Ä±kÃ§a tehditte bulundular. Bir hÃ¼kÃ¼met, vatandaÅŸlarÄ±na tehdit savuramaz. TÃ¼rkiye, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±betini sorar. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini soramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir TÃ¼rkiye'yi reddediyoruz. Bir kez daha soruyoruz, nerede Ã§ocuklarÄ±mÄ±z? O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gerÃ§ek mi?"

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° TEKLÄ°FÄ°

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine deÄŸinen Selin Sayek BÃ¶ke, bu teklifin herkesin ortak geleceÄŸini yok edecek bir teklif olduÄŸunu savundu.

Anayasa Komisyonu'nda cumhuriyeti ortadan kaldÄ±racak bir teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren BÃ¶ke, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"O kadar ciddiyetsiz ki yapÄ±lan iÅŸ, gÃ¼ya Ã¼lkenin geleceÄŸini belirleyecek bu toplumsal sÃ¶zleÅŸme, bu anayasa 16 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼. Teklif, madde madde dÃ¶kÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Cumhuriyeti yÄ±kan teklifin ilk dÃ¶kÃ¼len maddesi de ne yazÄ±k ki milletvekillerinin kendi koltuklarÄ± ile ilgili madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltuklarÄ± iÃ§in duyduklarÄ± endiÅŸeyi, cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceÄŸi iÃ§in de duymalarÄ±nÄ± diliyoruz ve bunlarÄ± bÃ¼tÃ¼n milletvekillerinden bekliyoruz. Anayasa bu ÅŸekilde yapÄ±lmaz, bu ÅŸekilde yapÄ±lan anayasa Ã¼lkeye huzur, refah, zenginlik getirmez. Aksine bÃ¶yle yapÄ±lan anayasalar Ã¼lkeye felaket getirirler. 12 EylÃ¼l 2010 referandumunda, 'yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz' demiÅŸtik, aynÄ± bugÃ¼nkÃ¼ edayla, havayla anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. 15 Temmuz'u hep beraber yaÅŸadÄ±k. 15 Temmuz'da Gazi Meclisi vuran F-16'larÄ±n bombalarÄ±, 12 EylÃ¼l 2010 referandumla yÃ¼klendiler. YargÄ±yÄ± FÃ–TE'ye iÅŸte bu referandumla zimmetlediler."

"MÄ°LYONLAR TEKLÄ°FE GEÃ‡Ä°T VERMEYECEK"

BÃ¶ke, TBMM'deki milletin vekillerinin, demokrasiye ve Cumhuriyete baÄŸlÄ± her partiye oy vermiÅŸ milyonlar tarafÄ±ndan seÃ§ildiÄŸini, bu milyonlarÄ±n bu teklife asla geÃ§it vermeyeceÄŸini savundu.

"Biz bu Ã¼lkenin cumhuriyetÃ§ileri, ilericileri, demokratlarÄ±, yurtseverleri, milliyetÃ§ileri, AtatÃ¼rkÃ§Ã¼leri olarak, TÃ¼rk devriminin sahibi ve takipÃ§ileri olarak bu mÃ¼cadeleye hazÄ±rÄ±z ve biz bu mÃ¼cadeleyi kazanmakta emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yoruz." diyen BÃ¶ke, tek adam rejimine karÅŸÄ± Cumhuriyet, diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe karÅŸÄ± demokrasi, bir ailenin egemenliÄŸine karÅŸÄ± halkÄ±n egemenliÄŸi, baskÄ±ya karÅŸÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, saygÄ±n bir Ã¼lke ve adil bir ekonomi mÃ¼cadelesinin verildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

"BÄ°N 300 LÄ°RALIK ASGARÄ° ÃœCRETÄ° KABUL ETMÄ°YORUZ"

Asgari Ã¼cret zammÄ± iÃ§in yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de deÄŸinen BÃ¶ke, "AKP, bir kiÅŸinin koltuk derdine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸken, 6,5 milyon asgari Ã¼cretli ve aileleri aÃ§lÄ±ÄŸa mahkum bir ÅŸekilde bekliyorlar. Åžu anda 6,5 milyon asgari Ã¼cretlinin aldÄ±ÄŸÄ± net Ã¼cret bin 300 lira. Bu bin 300 liraya mahkum edilmiÅŸ 6,5 milyon asgari Ã¼cretli iÃ§in aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 416 lira." dedi.

DÃ¶rt kiÅŸilik bir ailenin yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 4 bin 665 lira olduÄŸunu belirterek, asgari Ã¼cretlinin aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiÄŸini anlatan BÃ¶ke, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz, TÃœÄ°K'in 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in tek bir kiÅŸinin asgari geÃ§im standardÄ±nÄ± bin 668 lira 90 kuruÅŸ olarak belirlediÄŸi bir TÃ¼rkiye'de, bin 300 liralÄ±k bir asgari Ã¼creti asla kabul etmiyoruz. CHP olarak, emekÃ§ilerin insani koÅŸullarda yaÅŸamasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yoksulluÄŸa mahkum edilmemesi, hiÃ§bir Ã§ocuÄŸun yataÄŸa aÃ§ girmemesi iÃ§in asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz." Â