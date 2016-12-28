17:07, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Libya'da DEAÅž'Ä±n yeni yuvasÄ± Ã¼lkenin batÄ±sÄ±





Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da DEAÅž'Ä±n Sirte kentinden kaÃ§an unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Trablus merkezli Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti yanlÄ±sÄ± polis ve askerlerden oluÅŸan Beni Velid kenti Ortak GÃ¼venlik OdasÄ±'nÄ±n, Facebook hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n Sirte kentinden kaÃ§an unsurlarÄ±nÄ±n Beni Velid kenti ve Evlad Buseyf bÃ¶lgesi arasÄ±ndaki bazÄ± vadilerde ve El-Harem bÃ¶lgesinde bulunan eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sirte kentinde DEAÅž Ã¼yelerinina karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len askeri operasyonlarÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan, bazÄ± militanlarÄ±n Beni Velid'in gÃ¼nedoÄŸusundaki Girze bÃ¶lgesine sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nemli ÅŸahsiyetlerin kaÃ§masÄ± ve yaralÄ±larÄ±n tedavisi iÃ§in burada konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. DEAÅž Ã¼yelerininn baskÄ± nedeniyle El-HaÅŸa, El-Kabilat, El-Harem ve Ã§eÅŸitli vadilere geri Ã§ekildiÄŸi, militanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda her gÃ¼n artÄ±ÅŸ olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Sirac, 18 AralÄ±k'ta DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Sirte'den temizlendiÄŸini ve kentteki askeri operasyonun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

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