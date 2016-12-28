Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:05, 28 Aralık 2016 Çarşamba
Balkanlar
17:20, 28 Aralık 2016 Çarşamba

  • Paylaş
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü

21 Şubat, Bulgaristan’da nazizme karşı mücadele edenlerin günü ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 21 Şubat’ın nazizme karşı mücadele eden kişilere minnet ve şükran duygularının ifade edileceği gün ilan edilmesi kararını aldığı bildirildi. Bu tarihte 1941 yılında Nikola Muşanov’un evinde Bulgaristan’ın Üçlü Pakt’a katılmasına karşı çıkan muhalefetin önderlerinin katılımıyla çalıştay toplantısı yapılmıştır.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Her yıl nazizme karşı mücadele edenlere duyulan şükranın ifade edilmesi demokratik değerlerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır”.



İlgili Konular Bulgaristan nazizm
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
THY 23 seferini iptal etti
THY 23 seferini iptal etti

THY beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatlarda 23 seferini iptal etti
Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor
Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor

Fransız belediye zabıtası, şehirlerarası demiryolu ve banliyö trenlerinde güvenliği sağlayan görevliler yaya kameraları ile donatılarak tüm müdahaleleri kayda alacak
Yeni siber saldırı yöntemi zehirli fotoğraf
Yeni siber saldırı yöntemi, zehirli fotoğraf

ESET’in güvenlik araştırmacıları, siber suçluların sıra dışı ve yeni bir saldırı yöntemini tespit etti. Saldırganlar, kurbanların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yükleyebilmek için ‘zehirli piksel‘ içeren reklamlar kullanıyor.
Fas ve Moritanya arasındaki quot toprak bütünlüğü quot tartışması
Fas ve Moritanya arasındaki "toprak bütünlüğü" tartışması

Fas Başbakanı Benkiran, İstiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Şabat'ın iki ülke arasında gerginliğe neden olan "Moritanya, Fas toprağıdır" şeklindeki sözlerini "hükümetin görüşlerini yansıtmayan sorumsuz açıklamalar" şeklinde nitelendirdi
ABD PYD'ye silah verdiğini yine inkar etti
ABD, PYD'ye silah verdiğini yine inkar etti

Suriye iç savaşında PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yönetimi, suçmaları reddediyor. Amerikalı yetkililer, büyük çoğunluğu PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne silah verdiğini belirterek, yardımları meşrulaştırmaya çalışıyor.
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü

21 Şubat, Bulgaristan’da nazizme karşı mücadele edenlerin günü ilan edildi
Libya'da DEAŞ'ın yeni yuvası ülkenin batısı
Libya'da DEAŞ'ın yeni yuvası ülkenin batısı

Sirte kentinden kaçan DEAŞ unsurlarının ülkenin batısındaki eğitim kamplarında yeniden toplandığı uyarısında bulunuldu
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldırı
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldırı

Beşar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile İdlib kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesini bombalıyor.
Rusya dan Kırım a doğalgaz sevkiyatı başladı
Rusya’dan Kırım’a doğalgaz sevkiyatı başladı

Rusya’daki ana boru hattından Kırım’a doğalgaz sevkiyatı başladı
Afgan yönetici İran ve Rusya Taliban'la görüşüyor
Afgan yönetici: İran ve Rusya Taliban'la görüşüyor

Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Etmer, Moskova ve Tahran'ın Taliban'ın silahlı kanadıyla temas halinde olduğunu öne sürdü
KKTC liderine göre bu yaz referandum var
KKTC liderine göre bu yaz referandum var

Akıncı, müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde yazın adanın birleşmesi için referandum yapılabileceğini söyledi
İranlı muhaliflerden Trump'a 'İran' şikayeti
İranlı muhaliflerden Trump'a 'İran' şikayeti

İranlı bir grup muhalif, Trump'a şikayet içeren bir mektup kaleme aldı. İran'daki baskı ortamına vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama döneminde başlayan İran-ABD yakınlaşmasını durdurmasını istedi.
Doğu Kudüs'teki yerleşim oylaması ertelendi
Doğu Kudüs'teki yerleşim oylaması ertelendi

BMGK kararının ardından Kudüs Belediyesi, yeni Yahudi yerleşim birimi planlarını görüşmeyi ileri bir tarihe bıraktı
Rus diplomatlar ardarda öldürülüyor
Rus diplomatlar ardarda öldürülüyor

1 haftada 3 üst düzey diplomatını kaybeden ve uçak kazası yaşayan Rusya'da bir şok daha yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'sır küpü' olarak bilinen iş adamı Oleg Erovinkin iki gün önce arabasında ölü bulundu
İsrail insanlık suçunun belgelerini yayınladı
İsrail, insanlık suçunun belgelerini yayınladı

İsrail, 1940'lı yıllardan sonra Yemen'de kaçırdığı binlerce çocukla ilgili 200 bin belge yayınladı. Bazı yorumlara göre, yayınlanan belgeler çocukların geçmişine ışık tutmaktan ziyade devlet suçlarını aklamaya yönelik..
Demokratik Kongo'da heyelan 50 ölü
Demokratik Kongo'da heyelan: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 kişi öldü

Haberler

Bulgaristan'da 32 yıl önce katledilen Türkler anıldı | FOTO
Bulgaristan'da 32 yıl önce katledilen Türkler anıldı FOTO

Bulgaristan tren kazası sonrası Türkler mağdur oldu
Bulgaristan tren kazası sonrası Türkler mağdur oldu

Bulgaristan'da yeni terörle mücadele dönemi
Bulgaristan'da yeni terörle mücadele dönemi

Bulgaristan'da ulusal yas ilan edildi
Bulgaristan'da ulusal yas ilan edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 