17:20, 28 Aralık 2016 Çarşamba

Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü





21 Şubat, Bulgaristan’da nazizme karşı mücadele edenlerin günü ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 21 Şubat’ın nazizme karşı mücadele eden kişilere minnet ve şükran duygularının ifade edileceği gün ilan edilmesi kararını aldığı bildirildi. Bu tarihte 1941 yılında Nikola Muşanov’un evinde Bulgaristan’ın Üçlü Pakt’a katılmasına karşı çıkan muhalefetin önderlerinin katılımıyla çalıştay toplantısı yapılmıştır. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Her yıl nazizme karşı mücadele edenlere duyulan şükranın ifade edilmesi demokratik değerlerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır”.

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