17:26, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

ABD, PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, ABD'nin YPG'ye silah desteÄŸi saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece DEAÅž'a karÅŸÄ± taktiksel destek verdiklerini sÃ¶yledi. Toner, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de, PYD'ye doÄŸrudan silah verilmediÄŸini, PYD'nin kurduÄŸu Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼t SDF'ye yardÄ±m ettiklerini belirtmiÅŸti.

ABD, PYD'YE SÄ°LAH VERME YETKÄ°SÄ°NÄ° YASALAÅžTIRMIÅžTI

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, PYD/PKK'ya MANPAD fÃ¼zeleri verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak yasayÄ± geÃ§en hafta imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

TasarÄ±ya sonradan eklenen bir madde, belli koÅŸullara baÄŸlÄ± olmak kaydÄ±yla Suriye'deki muhaliflere(!) "taÅŸÄ±nabilir hava savunma fÃ¼zeleri" (MANPAD) verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor.

"Suriye'deki muhalifler"den kastÄ±n kimler olduÄŸuna iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar, TÃ¼rkiye'de de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n helikopter ve uÃ§ak gibi savaÅŸ teÃ§hizatlarÄ±na sahip olmamasÄ±, tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirmiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD'nin Suriyeâ€™deki bazÄ± oluÅŸumlara askeri teÃ§hizat vermesine imkan tanÄ±yan yetkinin Kongre tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± ile ilgili, ABD tarafÄ±na gerekli uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

PKK'YA GEÃ‡EN ABD FÃœZELERÄ° 5 ASKERÄ°MÄ°ZÄ° ÅžEHÄ°T ETMÄ°ÅžTÄ°

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait AH-1W Cobra tipi bir helikopter, bir PKK'lÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± omuzdan atÄ±lan SA-18 tipi MANPAD (Man-portable air-defense systems - TaÅŸÄ±nabilir hava savunma sistemleri) ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

RUSYA DA ENDÄ°ÅžELÄ°

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD'nin PYD'nin bulunduÄŸu Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± gevÅŸetme kararÄ±nÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve askeri personelinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olarak deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Rus haber ajansÄ± RIA'ya gÃ¶re gÃ¶re Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'de Barack Obama yÃ¶netiminin bu kararÄ±nÄ±n gÃ¶revi Ocak ayÄ±nda Donald Trump'a devretmeden Ã¶nce dÃ¼nyadaki durumu daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Obama yÃ¶netimi AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda silah tedariÄŸindeki bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.