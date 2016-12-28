17:30, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Fas ve Moritanya arasÄ±ndaki "toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼" tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas BaÅŸbakanÄ± Abdulilah Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Hamid Åžabat'Ä±n krize neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerinin "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Benkiran, IP Genel Sekreterinin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda oluÅŸan krizin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in geldiÄŸi Moritanya'da, Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Veled Abdulaziz tarafÄ±ndan kabul edildi. Benkiran, Ã¼lkenin kuzeyindeki Zouerat kentinde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Åžabat'Ä±n sÃ¶zlerinin "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" olduÄŸunu belirtti. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar olduÄŸunu vurgulayan Benkiran ikili iliÅŸkilerin bu yÃ¶nde devam edeceÄŸini ifade etti.

Benkiran ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Her ÅŸerde bir hayÄ±r vardÄ±r. Bu durum iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kardeÅŸlik iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek. MoritanyalÄ±lar Fas'ta deÄŸer gÃ¶recek, aynÄ± ÅŸekilde FaslÄ±lar da Moritanya'da."

IP lideri Åžabat, Genel Ä°ÅŸÃ§i BirliÄŸi SendikasÄ±nÄ±n genel kurul toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "1959'da gerÃ§ekleÅŸen bÃ¶lÃ¼nmeler Fas iÃ§in sorunlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden oldu. Bu bÃ¶lÃ¼nmelerden biri de tarihÃ§ilerin Fas topraÄŸÄ± olduÄŸu konusunda ortak iddiasÄ±na raÄŸmen Moritanya'nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±dÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine Moritanya Cumhuriyet Ä°Ã§in Birlik Partisi, bu sÃ¶zleri sert bir dille kÄ±nayarak, Åžabat'Ä± Moritanya'nÄ±n egemenliÄŸine ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermeye ve Moritanya halkÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dilemeye davet etmiÅŸti