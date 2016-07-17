17:40, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±





29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) AtatÃ¼rk HavalimanÄ± BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlarÂ sebebiyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerin yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. DHMÄ°'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â 29 AralÄ±k PerÅŸembe Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayarak, 31 AralÄ±k'a kadar olumsuz meteorolojik ÅŸartlar beklendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu nedenleÂ 29 AralÄ±k PerÅŸembe saat 15.00'ten itibaren 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 03.00'e kadar beklenen aÄŸÄ±r meteorolojik ÅŸartlar (kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma, kuvvetli rÃ¼zgar) sebebiyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â MÃ¼teakip gÃ¼nler iÃ§in 29 AralÄ±k PerÅŸembe Ã¶ÄŸlen saatlerinde bilgilendirme yapÄ±lacaktÄ±r." denildi.

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