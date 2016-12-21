17:42, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±





Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rus kaynaklar, bir sonraki seÃ§ime kadar Esad'Ä±n iktidarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¶rev devriyle ilgili henÃ¼z Ä°ran'Ä±n ikna edilmediÄŸini sÃ¶yledi.

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