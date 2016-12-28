17:42, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu





Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸakÅŸehir 5. Etap'ta bir banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ErtuÄŸrul Gazi Caddesi'ndeki banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit etti. YaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alan ÅŸÃ¼pheliler, otomobille olay yerinden kaÃ§tÄ±. Banka Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Banka ÅŸubesindeki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyen polis ekiplerinin, bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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