Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:04, 28 Aralık 2016 Çarşamba
Genel
17:50, 28 Aralık 2016 Çarşamba

  • Paylaş
Yeni siber saldırı yöntemi, zehirli fotoğraf
Yeni siber saldırı yöntemi, zehirli fotoğraf

ESET’in güvenlik araştırmacıları, siber suçluların sıra dışı ve yeni bir saldırı yöntemini tespit etti. Saldırganlar, kurbanların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yükleyebilmek için ‘zehirli piksel‘ içeren reklamlar kullanıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ESET araştırmacıları, çeşitli saygın haber sitelerinde yer alan reklamlar yoluyla bulaşan yeni bir istismar saldırısını tespit etti.

Stegano Exploit Kit olarak tanımlanan söz konusu zararlı yazılım setinde saldırganlar, kötü amaçlı yazılımlarını sitelerin reklamlarında kullanılan resimlerin piksellerine yerleştiriyor.

‘Zehirli piksel’ içeren reklamlar, kurbanların bilgisayarlarına uzaktan zararlı yazılımlar yükleyebilmek amacıyla kullanılıyor.

Üstelik kurbanın, virüsün saklandığı reklam içeriğini tıklamasına bile gerek kalmıyor. Bu tür banner içeren bir web sitesini ziyaret etmek yeterli. Eğer Internet Explorer kullanılıyor ve bilgisayarda güncel olmayan bir Flash Player sürümü çalışıyorsa, makine bu açık sayesinde otomatik olarak ele geçiriliyor.

ESET Güvenlik Araştırmacılarından Robert Lipovsky’nin verdiği bilgiye göre, “Bundan sonra, saldırganlar, istedikleri kötü amaçlı yazılımları indirip çalıştırma imkanına kavuşuyor. Analiz ettiğimiz zararlıların bir kısmı bankacılık truva atları, arka kapılar ve casus yazılımları içeriyor ancak kurbanlar kötü amaçlı bir fidye saldırısı ile de karşılaşabilirler.”

“Stegano” ismi, saldırganların zararlı kodların bir bölümünü reklamların piksellerinde gizlemek için kullandığı bir teknik olan Steganografiyi ifade ediyor. Özellikle her pikselin şeffaflığını kontrol eden parametrelere gizlerler. Bu, resmin renk tonunda yalnızca ufak değişiklikler yapar, değişiklikleri çıplak gözle görünmez kılar ve potansiyel mağdur farkına varamaz.

Sistem yamalarının düzenli olarak yapılması, uygulamaların güncel tutulması ve güvenilir bir internet güvenlik çözümü, bu tür saldırıların engellenmesine yardımcı olan en güçlü önlemlerdir.



İlgili Konular siber saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
THY 23 seferini iptal etti
THY 23 seferini iptal etti

THY beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatlarda 23 seferini iptal etti
Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor
Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor

Fransız belediye zabıtası, şehirlerarası demiryolu ve banliyö trenlerinde güvenliği sağlayan görevliler yaya kameraları ile donatılarak tüm müdahaleleri kayda alacak
Yeni siber saldırı yöntemi zehirli fotoğraf
Yeni siber saldırı yöntemi, zehirli fotoğraf

ESET’in güvenlik araştırmacıları, siber suçluların sıra dışı ve yeni bir saldırı yöntemini tespit etti. Saldırganlar, kurbanların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yükleyebilmek için ‘zehirli piksel‘ içeren reklamlar kullanıyor.
Fas ve Moritanya arasındaki quot toprak bütünlüğü quot tartışması
Fas ve Moritanya arasındaki "toprak bütünlüğü" tartışması

Fas Başbakanı Benkiran, İstiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Şabat'ın iki ülke arasında gerginliğe neden olan "Moritanya, Fas toprağıdır" şeklindeki sözlerini "hükümetin görüşlerini yansıtmayan sorumsuz açıklamalar" şeklinde nitelendirdi
ABD PYD'ye silah verdiğini yine inkar etti
ABD, PYD'ye silah verdiğini yine inkar etti

Suriye iç savaşında PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yönetimi, suçmaları reddediyor. Amerikalı yetkililer, büyük çoğunluğu PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne silah verdiğini belirterek, yardımları meşrulaştırmaya çalışıyor.
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü
Bulgaristan'da Nazizmle mücadele günü

21 Şubat, Bulgaristan’da nazizme karşı mücadele edenlerin günü ilan edildi
Libya'da DEAŞ'ın yeni yuvası ülkenin batısı
Libya'da DEAŞ'ın yeni yuvası ülkenin batısı

Sirte kentinden kaçan DEAŞ unsurlarının ülkenin batısındaki eğitim kamplarında yeniden toplandığı uyarısında bulunuldu
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldırı
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldırı

Beşar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile İdlib kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesini bombalıyor.
Rusya dan Kırım a doğalgaz sevkiyatı başladı
Rusya’dan Kırım’a doğalgaz sevkiyatı başladı

Rusya’daki ana boru hattından Kırım’a doğalgaz sevkiyatı başladı
Afgan yönetici İran ve Rusya Taliban'la görüşüyor
Afgan yönetici: İran ve Rusya Taliban'la görüşüyor

Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Etmer, Moskova ve Tahran'ın Taliban'ın silahlı kanadıyla temas halinde olduğunu öne sürdü
KKTC liderine göre bu yaz referandum var
KKTC liderine göre bu yaz referandum var

Akıncı, müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde yazın adanın birleşmesi için referandum yapılabileceğini söyledi
İranlı muhaliflerden Trump'a 'İran' şikayeti
İranlı muhaliflerden Trump'a 'İran' şikayeti

İranlı bir grup muhalif, Trump'a şikayet içeren bir mektup kaleme aldı. İran'daki baskı ortamına vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama döneminde başlayan İran-ABD yakınlaşmasını durdurmasını istedi.
Doğu Kudüs'teki yerleşim oylaması ertelendi
Doğu Kudüs'teki yerleşim oylaması ertelendi

BMGK kararının ardından Kudüs Belediyesi, yeni Yahudi yerleşim birimi planlarını görüşmeyi ileri bir tarihe bıraktı
Rus diplomatlar ardarda öldürülüyor
Rus diplomatlar ardarda öldürülüyor

1 haftada 3 üst düzey diplomatını kaybeden ve uçak kazası yaşayan Rusya'da bir şok daha yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'sır küpü' olarak bilinen iş adamı Oleg Erovinkin iki gün önce arabasında ölü bulundu
İsrail insanlık suçunun belgelerini yayınladı
İsrail, insanlık suçunun belgelerini yayınladı

İsrail, 1940'lı yıllardan sonra Yemen'de kaçırdığı binlerce çocukla ilgili 200 bin belge yayınladı. Bazı yorumlara göre, yayınlanan belgeler çocukların geçmişine ışık tutmaktan ziyade devlet suçlarını aklamaya yönelik..
Demokratik Kongo'da heyelan 50 ölü
Demokratik Kongo'da heyelan: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 kişi öldü

Haberler

Siber saldırılara 'Boğaziçi' kalkanı
Siber saldırılara 'Boğaziçi' kalkanı

Türkiye siber saldırılarda 7. sırada
Türkiye siber saldırılarda 7 sırada

Bakan Arslan'dan 'siber saldırı' uyarısı
Bakan Arslan'dan 'siber saldırı' uyarısı

Devlet hastanelerine siber saldırı
Devlet hastanelerine siber saldırı

Otomobiller siber saldırılara karşı korunacak
Otomobiller siber saldırılara karşı korunacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 