Gazze'de katliamlarÄ±n 8. yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in 27 AralÄ±k 2008â€™de "DÃ¶kme KurÅŸun Operasyonu" adÄ± altÄ±nda Gazze'ye baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenledi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Tevfik Ebu Naim, MeÃ§hul Asker MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rende bir konuÅŸma yaptÄ±.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Gazze'ye dÃ¼zenlenen Ã¼Ã§ savaÅŸta da aÄŸÄ±r darbeler almasÄ±na ve ÅŸehitler vermesine raÄŸmen tÃ¼m engelleri aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Naim, "Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± kabul edilemez ablukaya raÄŸmen bizler tÃ¼m ÅŸartlara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸgalciler ve destekÃ§ilerinin karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir set olarak durmaya ve direniÅŸi desteklemeye devam edecektir." dedi.
DÃ–KME KURÅžUN OPERASYONU
Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne, 27 AralÄ±k 2008'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldÄ±rÄ±larÄ±na 'DÃ¶kme KurÅŸun Operasyonu' ismini vermiÅŸti. Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± da bu operasyonu hakla batÄ±lÄ±n mÃ¼cadelesi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 'Furkan SavaÅŸÄ±' olarak adlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
KanlÄ± savaÅŸÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°srail 80 uÃ§akla Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. Ä°lk saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu asker ve polis 200 Filistinli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
BaÅŸta Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± olmak Ã¼zere Filistin direniÅŸ Ã¶rgÃ¼tleri de el yapÄ±mÄ± silah ve roketlerle Ä°srail'in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelerini hedef aldÄ±.
Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larda uluslararasÄ± toplumun da tepkisini Ã§eken, fosfor bombasÄ± ve seyreltilmiÅŸ uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandÄ±ÄŸÄ±, savaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybedenler Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemeler sonucu bazÄ± Avrupa merkezli kurumlar tarafÄ±ndan belgelendi.
1000 TON PATLAYICI KULLANILDI
Yine bazÄ± BatÄ±lÄ± kuruluÅŸlar, bin 436 Filistinlinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 5 bin 400'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta Ä°srail'in yaklaÅŸÄ±k bin ton patlayÄ±cÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AyrÄ±ca Gazze Åžeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin tamamen kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi, 17 bin evin ise hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Ä°srail yÃ¶netimi ise 10'u asker 13 Ä°sraillinin saldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 300 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Filistin direniÅŸ Ã¶rgÃ¼tleri ise 100'den fazla Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini iddia ediyor.
SaldÄ±rÄ±lar, 21 gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°srail'in tek taraflÄ± ateÅŸkes ilan etmesi sonrasÄ±nda, Hamas'Ä±n Ä°srail askerlerinin Ã§ekilmesi iÃ§in 1 haftalÄ±k ateÅŸkes ilan etmesiyle sonlandÄ±.
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
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