Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Ãœniversitesi (Ä°Ãœ) MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸ patent almaya hak kazandÄ±.
Ä°Ãœ'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin, Ä°Ãœ Bilimsel AraÅŸtÄ±rma Projesi Koordinasyon Birimi tarafÄ±ndan destekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu 2 buluÅŸun 20 yÄ±l korumalÄ± incelemeli patent tescilleri alÄ±ndÄ±.
"Antibakteriyel acacia Senegal /Fe-silika nanobiyokompoziti" isimli buluÅŸ, Ä°Ãœ MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Fizikokimya Ana Bilim DalÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu, DoÃ§. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Dr. AyÅŸen Kolan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
"Fotokatalitik YÃ¶ntemle YÃ¼ksek SeÃ§imlilikte Benzaldehit Ãœretimi" baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸ ise Ä°Ãœ MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Kimya MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Proses ve ReaktÃ¶r TasarÄ±mÄ± Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¼lin Selda Pozan Soylu tarafÄ±ndan hayata geÃ§irildi.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu, son Ã§alÄ±ÅŸmalarla artÄ±k buluÅŸun insanlÄ±ÄŸa faydalÄ± olmasÄ± aÅŸamasÄ±na geldiklerini belirtti.
"BAÅžKA BAKTERÄ°NÄ°N OLUÅžMASI ENGELLENDÄ°"
Ã‡alÄ±ÅŸmalara, Yrd. DoÃ§. Dr. Selcan KarakuÅŸ, DoÃ§. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ile 2012'de doktora Ã¶ÄŸrencisi AyÅŸen Kolan'Ä±n tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan KilislioÄŸlu, buluÅŸla bakterilerin iÃ§erisinde bir baÅŸka bakterinin daha oluÅŸmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini aktardÄ±.
BuluÅŸun, yapÄ± malzemelerinde kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KilislioÄŸlu, "Escherichia coli, okul yemekhanelerinden tutun da hastanelere kadar her yerde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kabiliyor. Malzemenin bu bakteri Ã¼zerinde etkili olmasÄ± Ã§ok memnun edici bir sonuÃ§. SonuÃ§ta bu bakterinin oluÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor ya da var olan bakterinin Ã¶lmesine sebep oluyor." ifadelerini kullandÄ±.
Prof. Dr. GÃ¼lin Selda Pozan Soylu ise "Fotokatalitik YÃ¶ntemle YÃ¼ksek SeÃ§imlilikte Benzaldehit Ãœretimi" baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ucuz baÅŸlangÄ±Ã§ malzemeleriyle ve basit yÃ¶ntemlerle katalizÃ¶r sentezlemek ve uygun reaksiyon ortamÄ±nda yÃ¼ksek seÃ§imlilikte benzaldehit elde ettiklerini belitti.
Soylu, "Patentimiz incelemeli patent olarak tescillendi ve Ã¶zellikle reaksiyonun kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanmasÄ±, literatÃ¼rdeki diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmalara da Ä±ÅŸÄ±k tuttu. Daha uzun reaksiyon sÃ¼relerinde gerÃ§ekleÅŸen reaksiyonlara alternatif bir yÃ¶ntem oldu. Bu buluÅŸun, Ä°stanbul Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde ticari olarak uygulama bulmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam etmekteyiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
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