DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:05, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
17:58, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±

Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Ãœniversitesi (Ä°Ãœ) MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸ patent almaya hak kazandÄ±.

Ä°Ãœ'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin, Ä°Ãœ Bilimsel AraÅŸtÄ±rma Projesi Koordinasyon Birimi tarafÄ±ndan destekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu 2 buluÅŸun 20 yÄ±l korumalÄ± incelemeli patent tescilleri alÄ±ndÄ±.

"Antibakteriyel acacia Senegal /Fe-silika nanobiyokompoziti" isimli buluÅŸ, Ä°Ãœ MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Fizikokimya Ana Bilim DalÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu, DoÃ§. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Dr. AyÅŸen Kolan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.

"Fotokatalitik YÃ¶ntemle YÃ¼ksek SeÃ§imlilikte Benzaldehit Ãœretimi" baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸ ise Ä°Ãœ MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Kimya MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Proses ve ReaktÃ¶r TasarÄ±mÄ± Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¼lin Selda Pozan Soylu tarafÄ±ndan hayata geÃ§irildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu, son Ã§alÄ±ÅŸmalarla artÄ±k buluÅŸun insanlÄ±ÄŸa faydalÄ± olmasÄ± aÅŸamasÄ±na geldiklerini belirtti.

"BAÅžKA BAKTERÄ°NÄ°N OLUÅžMASI ENGELLENDÄ°"

Ã‡alÄ±ÅŸmalara, Yrd. DoÃ§. Dr. Selcan KarakuÅŸ, DoÃ§. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ile 2012'de doktora Ã¶ÄŸrencisi AyÅŸen Kolan'Ä±n tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan KilislioÄŸlu, buluÅŸla bakterilerin iÃ§erisinde bir baÅŸka bakterinin daha oluÅŸmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini aktardÄ±.

BuluÅŸun, yapÄ± malzemelerinde kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KilislioÄŸlu, "Escherichia coli, okul yemekhanelerinden tutun da hastanelere kadar her yerde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kabiliyor. Malzemenin bu bakteri Ã¼zerinde etkili olmasÄ± Ã§ok memnun edici bir sonuÃ§. SonuÃ§ta bu bakterinin oluÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor ya da var olan bakterinin Ã¶lmesine sebep oluyor." ifadelerini kullandÄ±.

Prof. Dr. GÃ¼lin Selda Pozan Soylu ise "Fotokatalitik YÃ¶ntemle YÃ¼ksek SeÃ§imlilikte Benzaldehit Ãœretimi" baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ucuz baÅŸlangÄ±Ã§ malzemeleriyle ve basit yÃ¶ntemlerle katalizÃ¶r sentezlemek ve uygun reaksiyon ortamÄ±nda yÃ¼ksek seÃ§imlilikte benzaldehit elde ettiklerini belitti.

Soylu, "Patentimiz incelemeli patent olarak tescillendi ve Ã¶zellikle reaksiyonun kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanmasÄ±, literatÃ¼rdeki diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmalara da Ä±ÅŸÄ±k tuttu. Daha uzun reaksiyon sÃ¼relerinde gerÃ§ekleÅŸen reaksiyonlara alternatif bir yÃ¶ntem oldu. Bu buluÅŸun, Ä°stanbul Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde ticari olarak uygulama bulmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam etmekteyiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul Ãœniversitesi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±

Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Gazze'de katliamlarÄ±n 8 yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor
Gazze'de katliamlarÄ±n 8. yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor

Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu

Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±

Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±

29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7 maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.
quot Suriye iÃ§in TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ± iÅŸe yaradÄ± quot
"Suriye iÃ§in TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ± iÅŸe yaradÄ±"

Rus milletvekili Jeleznyak, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisinin, bu Ã¼lkede siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi
Valilerin imam hatip aÃ§ma yetkisine iptal
Valilerin imam hatip aÃ§ma yetkisine iptal

DanÄ±ÅŸtay, EÄŸitim Ä°ÅŸ'in baÅŸvurusu Ã¼zerine valilere verilen imam hatip aÃ§ma ve okullarÄ± imam hatip lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yetkisini iptal etti
Hakkari'de quot Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi quot uygulamasÄ±
Hakkari'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

Hakkari'nin Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
DemirtaÅŸ HDP'li Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta
DemirtaÅŸ, HDP'li Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta

HDP Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±
Meteorolojiden Ankara iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden Ankara iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

Ankara'da bugÃ¼n akÅŸam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n

DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda, depo kullanÄ±lamaz hale geldi
Deniz karakolu uÃ§aÄŸÄ± gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±
Deniz karakolu uÃ§aÄŸÄ± gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

Deniz karakol uÃ§aÄŸÄ± ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan Meltem-3 projesi kapsamÄ±nda ATR72-600 uÃ§aklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'istiÅŸare heyeti' kuruldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'istiÅŸare heyeti' kuruldu

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°slam aleminin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸan temel meseleleri hususunda fikir ve Ã¶nerileriyle Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ilmi destek vermesi amacÄ±yla "GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare Heyeti" kuruldu.

Haberler

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki operasyonda 51 kiÅŸi yakalandÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki operasyonda 51 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde 95 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde 95 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Ä°Ãœ'de hakaret iÃ§erikli bildiriler kavga Ã§Ä±kardÄ±: 13 gÃ¶zaltÄ±
Ä°Ãœ'de hakaret iÃ§erikli bildiriler kavga Ã§Ä±kardÄ± 13 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde gerginlik
Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde gerginlik






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 