18:00, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

THY 23 seferini iptal etti





THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m yurda etkisi altÄ±na alacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TÃ¼rk Hava YollarÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat olmak Ã¼zere toplam 23 seferini iptal ettiÄŸini duyurdu. TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal ettiÄŸi seferler ÅŸÃ¶yle; Ä°Ã§ hatlarda, Konya, KÃ¼tahya, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Adana, Denizli, DiyarbakÄ±r, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Sivas, Erzurum, Trabzon. DÄ±ÅŸ Hatlarda ise Erbil, BakÃ¼, Tahran, BÃ¼kreÅŸ, Varna, Hamburg, BrÃ¼ksel olmak Ã¼zere 23 seferini iptal etti.Â

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