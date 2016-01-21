THY 23 seferini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m yurda etkisi altÄ±na alacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TÃ¼rk Hava YollarÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat olmak Ã¼zere toplam 23 seferini iptal ettiÄŸini duyurdu.
TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal ettiÄŸi seferler ÅŸÃ¶yle; Ä°Ã§ hatlarda, Konya, KÃ¼tahya, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Adana, Denizli, DiyarbakÄ±r, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Sivas, Erzurum, Trabzon. DÄ±ÅŸ Hatlarda ise Erbil, BakÃ¼, Tahran, BÃ¼kreÅŸ, Varna, Hamburg, BrÃ¼ksel olmak Ã¼zere 23 seferini iptal etti.Â
THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi
Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.
Rusyaâ€™daki ana boru hattÄ±ndan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±
Afganistan Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Etmer, Moskova ve Tahran'Ä±n Taliban'Ä±n silahlÄ± kanadÄ±yla temas halinde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde yazÄ±n adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif, Trump'a ÅŸikayet iÃ§eren bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ran'daki baskÄ± ortamÄ±na vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi.
BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±
1 haftada 3 Ã¼st dÃ¼zey diplomatÄ±nÄ± kaybeden ve uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸayan Rusya'da bir ÅŸok daha yaÅŸandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 'sÄ±r kÃ¼pÃ¼' olarak bilinen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin iki gÃ¼n Ã¶nce arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Ä°srail, 1940'lÄ± yÄ±llardan sonra Yemen'de kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± binlerce Ã§ocukla ilgili 200 bin belge yayÄ±nladÄ±. BazÄ± yorumlara gÃ¶re, yayÄ±nlanan belgeler Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmaktan ziyade devlet suÃ§larÄ±nÄ± aklamaya yÃ¶nelik..
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batÄ±sÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼