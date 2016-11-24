Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem

Japonya'nÄ±n doÄŸusundaki Ibaraki vilayetinde 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, merkez Ã¼ssÃ¼ Ibaraki'nin doÄŸusu olan depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi.
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2011'deki felaketten sonra tÃ¼m reaktÃ¶rleri kapatÄ±lan FukuÅŸima NÃ¼kleer Santrali'nde deprem nedeniyle herhangi sorun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â kaydetti.Â
Depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmadÄ±.
Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen, 18 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima'daki santralde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Ã‡ernobil'den 25 yÄ±l sonra dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci nÃ¼kleer felaketine neden olmuÅŸ, bÃ¶lgeden 160 bin kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.Â
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi
Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.
Rusyaâ€™daki ana boru hattÄ±ndan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±
Afganistan Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Etmer, Moskova ve Tahran'Ä±n Taliban'Ä±n silahlÄ± kanadÄ±yla temas halinde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde yazÄ±n adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif, Trump'a ÅŸikayet iÃ§eren bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ran'daki baskÄ± ortamÄ±na vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi.
BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±
1 haftada 3 Ã¼st dÃ¼zey diplomatÄ±nÄ± kaybeden ve uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸayan Rusya'da bir ÅŸok daha yaÅŸandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 'sÄ±r kÃ¼pÃ¼' olarak bilinen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin iki gÃ¼n Ã¶nce arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu