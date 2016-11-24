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Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem
Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem

Japonya'da 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya'nÄ±n doÄŸusundaki Ibaraki vilayetinde 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, merkez Ã¼ssÃ¼ Ibaraki'nin doÄŸusu olan depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi.

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2011'deki felaketten sonra tÃ¼m reaktÃ¶rleri kapatÄ±lan FukuÅŸima NÃ¼kleer Santrali'nde deprem nedeniyle herhangi sorun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â kaydetti.Â 

Depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmadÄ±.

Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen, 18 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima'daki santralde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Ã‡ernobil'den 25 yÄ±l sonra dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci nÃ¼kleer felaketine neden olmuÅŸ, bÃ¶lgeden 160 bin kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.Â 



Ä°lgili Konular Japonya japonya da deprem
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