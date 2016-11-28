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Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi: 8 yaralÄ±
Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi: 8 yaralÄ±
Foto: ArÅŸiv

Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esindeÂ Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan 45 J 9683 plakalÄ± minibÃ¼s, Karabeyler Mahallesi Betteller mevkisinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayganlaÅŸan yoldaÂ ÅŸarampole devrildi.

Kazada yaralanan 8 Ã¶ÄŸrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular 45 J 9683 manisa manisada kaza
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