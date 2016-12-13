19:22, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±



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Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden,Â Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, zirai faaliyetlerin ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±nÂ gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai donÂ olayÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, zirai faaliyetle ve seracÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Ã¼reticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±Â gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

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