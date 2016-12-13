Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden,Â Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi.
Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, zirai faaliyetlerin ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±nÂ gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai donÂ olayÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, zirai faaliyetle ve seracÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Ã¼reticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±Â gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.
Rus milletvekili Jeleznyak, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisinin, bu Ã¼lkede siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi
DanÄ±ÅŸtay, EÄŸitim Ä°ÅŸ'in baÅŸvurusu Ã¼zerine valilere verilen imam hatip aÃ§ma ve okullarÄ± imam hatip lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yetkisini iptal etti
Hakkari'nin Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
HDP Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±
Ankara'da bugÃ¼n akÅŸam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda, depo kullanÄ±lamaz hale geldi
Deniz karakol uÃ§aÄŸÄ± ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan Meltem-3 projesi kapsamÄ±nda ATR72-600 uÃ§aklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±