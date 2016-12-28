19:26, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Putin: Kimse Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±karamaz





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Rusya'ya Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸi sorunlar Ã§Ä±karmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Kremlin SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen yeni yÄ±l kabulÃ¼nde konuÅŸan Putin, ekonomik ve sosyal alandaki konularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re daha zor geÃ§mesine raÄŸmen 2016'da daha iyi sonuÃ§lar elde ettiklerini belirtti. Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z." diye konuÅŸtu. Ã–te yandan Putin, yeni yÄ±l kabulÃ¼nden Ã¶nce 2016'nÄ±n son Rusya GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da,Â SuriyeÂ konusunun tÃ¼m boyutlarÄ±yla detaylÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer gÃ¼ndem maddelerinin deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

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