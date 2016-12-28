Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı.
Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur” denildi.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği'ne havan saldırısı yapıldı
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