19:34, 28 Aralık 2016 Çarşamba

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı





Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği'ne havan saldırısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı. Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur” denildi.

İlgili Konular rusya Suriye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.