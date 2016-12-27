DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:37, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
19:57, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Anayasa teklifinde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler
Anayasa teklifinde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler

Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Komisyonu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyor.

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde 5. maddeden sonra 15. madde de dÃ¼zenlemeden Ã§Ä±karÄ±lacak.

'DOÄžUÅžTAN TÃœRK VATANDAÅžI OLMA'

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifindeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼, AK Parti'nin kabul edilen Ã¶nergesiyle, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

HSYK ÃœYE SAYISI 13'E Ã‡IKARILACAK

AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde, 12 olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 13'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanÄ± ile mÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da HSYK'nÄ±n doÄŸal Ã¼yesi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Komisyonda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 8. maddesi de geÃ§ti.

Daha Ã¶nceÂ anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. 6. ve 7. maddeleri kabul edilmiÅŸ; yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin 5. madde metinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â 

Â 

Â 

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Kemalettin YÄ±lmaztekin, teklifin "Meclisin denetim yetkisini" dÃ¼zenleyen 7. maddesi Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi verdi.Â 

Kabul edilen Ã¶nergeyle, Meclis soruÅŸturmasÄ± Meclisin denetim yollarÄ± arasÄ±na ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek konularÄ± arasÄ±na ekleniyor.Â 

Buna gÃ¶re, TBMM; meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, meclis soruÅŸturmasÄ± ve yazÄ±lÄ± soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.

Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek iÃ§in yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.

Genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Meclis soruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, Anayasa'nÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.

YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak en geÃ§ on beÅŸ gÃ¼n iÃ§erisinde cevaplanmak Ã¼zere milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibaret olacak. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergelerinin verilme ÅŸekli, iÃ§eriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ile dÃ¼zenlenecek.

AK Parti, milletvekillerinin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, teklifin 7. maddesi Ã¼zerinde, "konu yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸu" gerekÃ§esiyle kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi verdi.

Muhalefetin Ã¶nergeye itirazÄ± ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶nce Ã¶nerge, sonra da madde kabul edildi.

"DOÄžUÅžTAN TÃœRK VATANDAÅžI"YERÄ°NE, "TÃœRK VATANDAÅžLARI" Ä°BARESÄ°Â 

Daha sonra, teklifin, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§imini" dÃ¼zenleyen 8. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.Â 

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AdÄ±yaman Milletvekili Ä°brahim Halil FÄ±rat ve Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde Ã¼zerinde Ã¶nerge verdi.Â 

Kabul edilen Ã¶nergeyle, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Ã–nergeyle, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci oylamasÄ±nda, tek adayÄ±n geÃ§erli oylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± durumunda, uygulamada doÄŸabilecek tereddÃ¼tlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi amacÄ±yla, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin yenileneceÄŸine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼m getiriliyor.Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci oylamasÄ±nda, adayÄ±n geÃ§erli oylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde, TBMM seÃ§imi yapÄ±lmayacak, sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yenilenecek.

SeÃ§imlerin tamamlanamamasÄ± halinde, yenisi gÃ¶reve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmesiyle ilgili kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sonradan TÃ¼rkiye'ye gelen ve TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan birisi olarak, binlerce soydaÅŸÄ± ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile milletvekillerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Teklifin 8. maddesi, mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan kabul edildi.

21 MADDELÄ°K ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° TEKÄ°FÄ° 19 MADDEYE DÃœÅžÃœRÃœLDÃœ

TBMM Anayasa Komisyonunda 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular anayasa
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
Eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da 5 bin polisli quot Yeditepe Huzur quot uygulamasÄ±
Ä°stanbul'da 5 bin polisli "Yeditepe Huzur" uygulamasÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacak
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacak

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi
Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Malatya'da
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Malatya'da

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler
Anayasa teklifinde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler

Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±

Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi 8 yaralÄ±
Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi: 8 yaralÄ±

Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±

Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Gazze'de katliamlarÄ±n 8 yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor
Gazze'de katliamlarÄ±n 8. yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor

Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu

Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±

Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±

29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7 maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.

Haberler

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7 maddesi kabul edildi

CHP anayasa mesaisine hazÄ±rlanÄ±yor
CHP anayasa mesaisine hazÄ±rlanÄ±yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 