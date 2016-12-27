Anayasa teklifinde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler

Anayasa Komisyonu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyor.
TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde 5. maddeden sonra 15. madde de dÃ¼zenlemeden Ã§Ä±karÄ±lacak.
TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifindeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼, AK Parti'nin kabul edilen Ã¶nergesiyle, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.
AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde, 12 olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 13'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanÄ± ile mÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da HSYK'nÄ±n doÄŸal Ã¼yesi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
Komisyonda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 8. maddesi de geÃ§ti.
Daha Ã¶nceÂ anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. 6. ve 7. maddeleri kabul edilmiÅŸ; yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin 5. madde metinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Kemalettin YÄ±lmaztekin, teklifin "Meclisin denetim yetkisini" dÃ¼zenleyen 7. maddesi Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi verdi.Â
Kabul edilen Ã¶nergeyle, Meclis soruÅŸturmasÄ± Meclisin denetim yollarÄ± arasÄ±na ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek konularÄ± arasÄ±na ekleniyor.Â
Buna gÃ¶re, TBMM; meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, meclis soruÅŸturmasÄ± ve yazÄ±lÄ± soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.
Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek iÃ§in yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.
Genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Meclis soruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, Anayasa'nÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.
YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak en geÃ§ on beÅŸ gÃ¼n iÃ§erisinde cevaplanmak Ã¼zere milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibaret olacak. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergelerinin verilme ÅŸekli, iÃ§eriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ile dÃ¼zenlenecek.
AK Parti, milletvekillerinin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, teklifin 7. maddesi Ã¼zerinde, "konu yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸu" gerekÃ§esiyle kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi verdi.
Muhalefetin Ã¶nergeye itirazÄ± ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶nce Ã¶nerge, sonra da madde kabul edildi.
Daha sonra, teklifin, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§imini" dÃ¼zenleyen 8. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.Â
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AdÄ±yaman Milletvekili Ä°brahim Halil FÄ±rat ve Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde Ã¼zerinde Ã¶nerge verdi.Â
Kabul edilen Ã¶nergeyle, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.
Ã–nergeyle, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci oylamasÄ±nda, tek adayÄ±n geÃ§erli oylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± durumunda, uygulamada doÄŸabilecek tereddÃ¼tlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi amacÄ±yla, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin yenileneceÄŸine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼m getiriliyor.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci oylamasÄ±nda, adayÄ±n geÃ§erli oylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde, TBMM seÃ§imi yapÄ±lmayacak, sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yenilenecek.
SeÃ§imlerin tamamlanamamasÄ± halinde, yenisi gÃ¶reve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek.
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmesiyle ilgili kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sonradan TÃ¼rkiye'ye gelen ve TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan birisi olarak, binlerce soydaÅŸÄ± ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile milletvekillerine teÅŸekkÃ¼r etti.
Teklifin 8. maddesi, mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan kabul edildi.
TBMM Anayasa Komisyonunda 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.