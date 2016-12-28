20:38, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±





DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§larÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda TuÄŸluk'un da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan TuÄŸluk ve 4 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, TuÄŸluk'un "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶netmek" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer 4 ÅŸÃ¼phelinin ise mahkemedeki sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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