DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:06, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
20:38, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§larÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda TuÄŸluk'un da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan TuÄŸluk ve 4 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, TuÄŸluk'un "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶netmek" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer 4 ÅŸÃ¼phelinin ise mahkemedeki sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular HDP pkk HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk tutuklandÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Malatya'da
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Malatya'da

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±
Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk' olma hÃ¼kmÃ¼ deÄŸiÅŸtirildi
Anayasa teklifinde 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk' olma hÃ¼kmÃ¼ deÄŸiÅŸtirildi

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifindeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼ deÄŸiÅŸtirildi
Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den 3 bÃ¶lge iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±

Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi 8 yaralÄ±
Manisa'da Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi: 8 yaralÄ±

Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi iki buluÅŸun patentini aldÄ±

Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Gazze'de katliamlarÄ±n 8 yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor
Gazze'de katliamlarÄ±n 8. yÄ±lÄ± anÄ±lÄ±yor

Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu
BaÅŸakÅŸehir'de banka soygunu

Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±
Esad gÃ¶revi devredecek iddiasÄ±

Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda seferlere hava durumu ayarÄ±

29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±
CHP'ye gÃ¶re asgari Ã¼cret 1750 TL olmalÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7 maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.
quot Suriye iÃ§in TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ± iÅŸe yaradÄ± quot
"Suriye iÃ§in TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran formatÄ± iÅŸe yaradÄ±"

Rus milletvekili Jeleznyak, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisinin, bu Ã¼lkede siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi
Valilerin imam hatip aÃ§ma yetkisine iptal
Valilerin imam hatip aÃ§ma yetkisine iptal

DanÄ±ÅŸtay, EÄŸitim Ä°ÅŸ'in baÅŸvurusu Ã¼zerine valilere verilen imam hatip aÃ§ma ve okullarÄ± imam hatip lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yetkisini iptal etti
Hakkari'de quot Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi quot uygulamasÄ±
Hakkari'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

Hakkari'nin Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

Haberler

HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi
HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi

Adana'da EYP hazÄ±rlayan 5 kiÅŸi yakalandÄ±
Adana'da EYP hazÄ±rlayan 5 kiÅŸi yakalandÄ±

Batman'da 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
Batman'da 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±

PKK'nÄ±n haber ajansÄ±nÄ±n mÃ¼dÃ¼rÃ¼ BelÃ§ika'da tutuklandÄ±
PKK'nÄ±n haber ajansÄ±nÄ±n mÃ¼dÃ¼rÃ¼ BelÃ§ika'da tutuklandÄ±

HDP'li Baluken hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan dava
HDP'li Baluken hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan dava

HDP'li vekil Botan iÃ§in 32 yÄ±la kadar hapis istemi
HDP'li vekil Botan iÃ§in 32 yÄ±la kadar hapis istemi

HDP'li Vekil Osman AdÄ±yaman gÃ¶zaltÄ±nda
HDP'li Vekil Osman AdÄ±yaman gÃ¶zaltÄ±nda

Bursa'da HDP binasÄ± ateÅŸe verildi
Bursa'da HDP binasÄ± ateÅŸe verildi

HDP'li Milletvekili Baydemir hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±
HDP'li Milletvekili Baydemir hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±

DemirtaÅŸ, TCK 301'den hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
DemirtaÅŸ TCK 301'den hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

HDP'li heyetin DemirtaÅŸ'Ä± ziyaret talebine ret
HDP'li heyetin DemirtaÅŸ'Ä± ziyaret talebine ret

HDP yeni grup baÅŸkanvekillerini seÃ§ti
HDP yeni grup baÅŸkanvekillerini seÃ§ti

HDP takvimde PKK'lÄ±larÄ± kullanmÄ±ÅŸ
HDP takvimde PKK'lÄ±larÄ± kullanmÄ±ÅŸ

DemirtaÅŸ'a 2 yÄ±l 4 ay hapis istemiyle bir dava daha
DemirtaÅŸ'a 2 yÄ±l 4 ay hapis istemiyle bir dava daha

DemirtaÅŸ'Ä±n 'Zeydan' talebi reddedildi
DemirtaÅŸ'Ä±n 'Zeydan' talebi reddedildi

HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki iddianame tamam
HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki iddianame tamam

DemirtaÅŸ'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinden 62 PKK'lÄ± nakledildi
DemirtaÅŸ'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinden 62 PKK'lÄ± nakledildi

HDP'li 'kaÃ§ak' vekile mÃ¼ebbet istemi
HDP'li 'kaÃ§ak' vekile mÃ¼ebbet istemi

HDP'li Geveri hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istemi
HDP'li Geveri hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istemi

HDP, TBMM'den Ã§ekilmeyecek
HDP TBMM'den Ã§ekilmeyecek

BozdaÄŸ: HDP'li vekillere ayrÄ± bir muamele sÃ¶z konusu deÄŸil
BozdaÄŸ HDP'li vekillere ayrÄ± bir muamele sÃ¶z konusu deÄŸil

DemirtaÅŸ'a Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hapis istemiyle yeni dava
DemirtaÅŸ'a Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hapis istemiyle yeni dava

DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in AYM'ye baÅŸvuru
DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in AYM'ye baÅŸvuru

HDP meclis kararÄ±nÄ± bu hafta verecek
HDP meclis kararÄ±nÄ± bu hafta verecek

DemirtaÅŸ'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
DemirtaÅŸ'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

HDP Milletvekili YiÄŸitalp'e 28 yÄ±la kadar hapis istemi
HDP Milletvekili YiÄŸitalp'e 28 yÄ±la kadar hapis istemi

YÃ¼ksekdaÄŸ ifadesini cezaevinden verecek
YÃ¼ksekdaÄŸ ifadesini cezaevinden verecek

HDP grup toplantÄ±sÄ±na konuk alÄ±nmadÄ±
HDP grup toplantÄ±sÄ±na konuk alÄ±nmadÄ±

Bakan Soylu'dan HDP aÃ§Ä±klamasÄ±
Bakan Soylu'dan HDP aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP'li danÄ±ÅŸmanlara operasyon: 5 gÃ¶zaltÄ±
HDP'li danÄ±ÅŸmanlara operasyon 5 gÃ¶zaltÄ±

AP milletvekilleri ile HDP'den ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±
AP milletvekilleri ile HDP'den ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±

AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri HDP Grubu'nda!
AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri HDP Grubu'nda

Firari HDP milletvekili yakalandÄ±
Firari HDP milletvekili yakalandÄ±

HDP milletvekili adayÄ± tutuklandÄ±
HDP milletvekili adayÄ± tutuklandÄ±

HDP'li vekil Kaya'dan 'Meclis'ten Ã§ekilme' aÃ§Ä±klamasÄ±
HDP'li vekil Kaya'dan 'Meclis'ten Ã§ekilme' aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP SarÄ±kamÄ±ÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Dere tutuklandÄ±
HDP SarÄ±kamÄ±ÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Dere tutuklandÄ±

HDP'li vekile yedi yÄ±l hapis talebi
HDP'li vekile yedi yÄ±l hapis talebi

HDP binasÄ±nda Ã–calan posteri
HDP binasÄ±nda Ã–calan posteri

DiyarbakÄ±r Barosu'ndan DemirtaÅŸ iddiasÄ±na cevap
DiyarbakÄ±r Barosu'ndan DemirtaÅŸ iddiasÄ±na cevap

Buldan, Meclis aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi tÃ¶rende Ä°stiklal MarÅŸÄ± okumadÄ±
Buldan Meclis aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi tÃ¶rende Ä°stiklal MarÅŸÄ± okumadÄ±

HDP'den, Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na kutlama!
HDP'den Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na kutlama

3 genÃ§ kÄ±z son anda PKK tuzaÄŸÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±
3 genÃ§ kÄ±z son anda PKK tuzaÄŸÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±

DemirtaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki HDP heyeti Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DemirtaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki HDP heyeti Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DemirtaÅŸ HÃ¼kÃ¼met ile PKK'yÄ± bir tuttu!
DemirtaÅŸ HÃ¼kÃ¼met ile PKK'yÄ± bir tuttu

Ä°ki HDP'li vekil savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°ki HDP'li vekil savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

HDP'den 'AltÄ±nÃ¶rs' aÃ§Ä±klamasÄ±
HDP'den 'AltÄ±nÃ¶rs' aÃ§Ä±klamasÄ±

Emniyet'ten IÅžÄ°D davasÄ± iÃ§in 'Kobani' uyarÄ±sÄ±
Emniyet'ten IÅžÄ°D davasÄ± iÃ§in 'Kobani' uyarÄ±sÄ±

HDP'nin ÅžanlÄ±urfa mitingi iptal
HDP'nin ÅžanlÄ±urfa mitingi iptal

HDP EÅŸ BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP EÅŸ BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP 'FÄ±rat KalkanÄ±'ndan rahatsÄ±z
HDP 'FÄ±rat KalkanÄ±'ndan rahatsÄ±z

YÃ¼ksekdaÄŸ: Fason anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi olur
YÃ¼ksekdaÄŸ Fason anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi olur

HDP: NATO'dan ayrÄ±lma beklentisi gerÃ§ekÃ§i deÄŸil
HDP NATO'dan ayrÄ±lma beklentisi gerÃ§ekÃ§i deÄŸil

HDP'de 'dindar Ã§atlak' bÃ¼yÃ¼yor
HDP'de 'dindar Ã§atlak' bÃ¼yÃ¼yor

HDP'li vekilden partisine kutsala saygÄ±sÄ±zlÄ±k eleÅŸtirisi
HDP'li vekilden partisine kutsala saygÄ±sÄ±zlÄ±k eleÅŸtirisi

HDP'den algÄ± operasyonu Ã¶zrÃ¼
HDP'den algÄ± operasyonu Ã¶zrÃ¼

HDP ve DBP Lice operasyona tepkilÄ±
HDP ve DBP Lice operasyona tepkilÄ±

HDP'de 'yol ayrÄ±mÄ±' Ã§atlaÄŸÄ±
HDP'de 'yol ayrÄ±mÄ±' Ã§atlaÄŸÄ±

HDP Edirne il binasÄ±nda arama
HDP Edirne il binasÄ±nda arama

HDP Gezi olaylarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi!
HDP Gezi olaylarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

HDP'de parti meclisi toplandÄ±
HDP'de parti meclisi toplandÄ±

HDP'ten 'kaÃ§tÄ±lar' haberine yalanlama
HDP'ten 'kaÃ§tÄ±lar' haberine yalanlama

HDP'li eski vekile 10 yÄ±l hapis talebi
HDP'li eski vekile 10 yÄ±l hapis talebi

HDP Gensoru Ã–nergesi'ni geri Ã§ekti
HDP Gensoru Ã–nergesi'ni geri Ã§ekti

YÃ¼ksekdaÄŸ: Bu vatanÄ± bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz
YÃ¼ksekdaÄŸ Bu vatanÄ± bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz

HDP'li eÅŸ baÅŸkanlar tutuklandÄ±
HDP'li eÅŸ baÅŸkanlar tutuklandÄ±

PKK'lÄ± cenazesine katÄ±lan HDP'li vekillere soruÅŸturma
PKK'lÄ± cenazesine katÄ±lan HDP'li vekillere soruÅŸturma

HDP'liler cuma namazÄ±nÄ± parkta kÄ±ldÄ±
HDP'liler cuma namazÄ±nÄ± parkta kÄ±ldÄ±

Batman'da HDP mitinginden sonra olaylar Ã§Ä±ktÄ±
Batman'da HDP mitinginden sonra olaylar Ã§Ä±ktÄ±

HDP'li vekile 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼' soruÅŸturmasÄ±
HDP'li vekile 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼' soruÅŸturmasÄ±

Ä°stanbul'da HDP binalarÄ±nda arama
Ä°stanbul'da HDP binalarÄ±nda arama

HDP Siirt Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
HDP Siirt Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Altan Tan'dan partisine TÃ¼rk solu eleÅŸtirisi
Altan Tan'dan partisine TÃ¼rk solu eleÅŸtirisi

HDP'li vekillere DiyarbakÄ±r'da tepki
HDP'li vekillere DiyarbakÄ±r'da tepki

HDP'nin MYK listesi belli oldu
HDP'nin MYK listesi belli oldu

HDP'nin 'Ã–calan' baÅŸvurusuna ret
HDP'nin 'Ã–calan' baÅŸvurusuna ret

HDP'de yeni anayasa Ã§atlaÄŸÄ±
HDP'de yeni anayasa Ã§atlaÄŸÄ±

PKK'lÄ±larÄ±n cenazesini HDP'liler aldÄ±
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesini HDP'liler aldÄ±

Ä°mralÄ± heyeti rotayÄ± Silivri'ye Ã§evirdi
Ä°mralÄ± heyeti rotayÄ± Silivri'ye Ã§evirdi

Kocaeli'de HDP yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde beÅŸ gÃ¶zaltÄ±

Burdur'da HDP eÅŸ il baÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±
Burdur'da HDP eÅŸ il baÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±

HDP BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e EÅŸ BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
HDP BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e EÅŸ BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DemirtaÅŸ Ã¶zerkliÄŸi savundu, mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
DemirtaÅŸ Ã¶zerkliÄŸi savundu mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

'DokunulmazlÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±' sonrasÄ± HDP'den kritik ziyaret
DokunulmazlÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±' sonrasÄ± HDP'den kritik ziyaret

HDP'den TBMM BaÅŸkanÄ± ile sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme
HDP'den TBMM BaÅŸkanÄ± ile sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme

HDP grup toplantÄ±sÄ± iptal
HDP grup toplantÄ±sÄ± iptal

DolmabahÃ§e heyetleri tasfiye edilecek
DolmabahÃ§e heyetleri tasfiye edilecek

HDP 'Ã¶zerklik' mitinglerine hazÄ±rlanÄ±yor
HDP 'Ã¶zerklik' mitinglerine hazÄ±rlanÄ±yor

HDP'den dokunulmazlÄ±klara 'tehditli' cevap
HDP'den dokunulmazlÄ±klara 'tehditli' cevap

ErdoÄŸan'dan dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rma sinyali
ErdoÄŸan'dan dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rma sinyali

HDP grubu iÃ§inden polise bombalÄ± saldÄ±rÄ±
HDP grubu iÃ§inden polise bombalÄ± saldÄ±rÄ±

DemirtaÅŸ DavutoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor
DemirtaÅŸ DavutoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor

ÅžÄ±rnak'ta morgda yer kalmadÄ±
ÅžÄ±rnak'ta morgda yer kalmadÄ±

DavutoÄŸlu'dan HDP'ye 'Ã§ayÄ± Kandil'de iÃ§in' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±
DavutoÄŸlu'dan HDP'ye 'Ã§ayÄ± Kandil'de iÃ§in' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Belediyeler yasasÄ±na 'barikat' ayarÄ± geliyor
Belediyeler yasasÄ±na 'barikat' ayarÄ± geliyor

HDP'nin Meclis'te aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸahÄ±s PKK'da Ã§Ä±ktÄ±
HDP'nin Meclis'te aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸahÄ±s PKK'da Ã§Ä±ktÄ±

DTK kongresinden 'hendekli siyaset' Ã§Ä±ktÄ±
DTK kongresinden 'hendekli siyaset' Ã§Ä±ktÄ±

HDP ve DTK 'Ã¶zyÃ¶netim'de Ä±srarcÄ±...
HDP ve DTK 'Ã¶zyÃ¶netim'de Ä±srarcÄ±

DemirtaÅŸ 38 gÃ¼n sonra yemin etti
DemirtaÅŸ 38 gÃ¼n sonra yemin etti

Moskova'da TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan DemirtaÅŸ'a tepki
Moskova'da TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan DemirtaÅŸ'a tepki

HDP-Moskova yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na 'felaket' tanÄ±mÄ±
HDP-Moskova yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na 'felaket' tanÄ±mÄ±

DemirtaÅŸ Moskova'dan PYD'ye destekle dÃ¶nÃ¼yor
DemirtaÅŸ Moskova'dan PYD'ye destekle dÃ¶nÃ¼yor

HDP'den DavutoÄŸlu'na olumlu cevap
HDP'den DavutoÄŸlu'na olumlu cevap

HDP barikatlarÄ± siyasileÅŸtiriyor
HDP barikatlarÄ± siyasileÅŸtiriyor

DemirtaÅŸ'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± Moskova seferi
DemirtaÅŸ'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± Moskova seferi

HDP ve DTK'dan 'hendek - barikat' desteÄŸi
HDP ve DTK'dan 'hendek - barikat' desteÄŸi

Hakkari'de HDP eylemine mÃ¼dahale
Hakkari'de HDP eylemine mÃ¼dahale

Altan Tan'dan PKK'ya 'ÅŸehir savaÅŸÄ±' tepkisi
Altan Tan'dan PKK'ya 'ÅŸehir savaÅŸÄ±' tepkisi

HDP Sur'daki yasaÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±
HDP Sur'daki yasaÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±

Barzani, HDP'lilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Barzani HDP'lilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

Barzani'nin ziyareti HDP'yi kaygÄ±landÄ±rdÄ±
Barzani'nin ziyareti HDP'yi kaygÄ±landÄ±rdÄ±

HDP'lilerin eylemine mÃ¼dahele
HDP'lilerin eylemine mÃ¼dahele

HDP Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±
HDP Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±

HDP'den kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran 'uÃ§ak' aÃ§Ä±klamasÄ±
HDP'den kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran 'uÃ§ak' aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP: Leyla Zana baÄŸÄ±msÄ±z hareket etti
HDP Leyla Zana baÄŸÄ±msÄ±z hareket etti

HDP'de yeni yÃ¶netim belirlenemedi
HDP'de yeni yÃ¶netim belirlenemedi

HDP seÃ§imin iptali iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu!
HDP seÃ§imin iptali iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu

Muhalefetten Paris saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama
Muhalefetten Paris saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama

HDP bir kez daha sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
HDP bir kez daha sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

HDP'den Silvan Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: OperasyonlarÄ± durdurun
HDP'den Silvan Ã§aÄŸrÄ±sÄ± OperasyonlarÄ± durdurun

HDP ile DBP arasÄ±nda 'Ã¶zerklik' Ã§atlaÄŸÄ±
HDP ile DBP arasÄ±nda 'Ã¶zerklik' Ã§atlaÄŸÄ±

Ä°mralÄ± Heyetinden yeniden devreye girme giriÅŸimi
Ä°mralÄ± Heyetinden yeniden devreye girme giriÅŸimi

Silvan'da HDP'li vekillere izin verilmedi
Silvan'da HDP'li vekillere izin verilmedi

' Hendek stratejisyenleri rakamlara iyi baksÄ±n'
Hendek stratejisyenleri rakamlara iyi baksÄ±n'

Ã–calan'dan HDP ve PKK'ya suÃ§lama

Mersin'de oylar yeniden sayÄ±ldÄ±, sonuÃ§ deÄŸiÅŸmedi
Mersin'de oylar yeniden sayÄ±ldÄ± sonuÃ§ deÄŸiÅŸmedi

BayÄ±k: Biz olmasak HDP yÃ¼zde 5 almazdÄ±
BayÄ±k Biz olmasak HDP yÃ¼zde 5 almazdÄ±

HDP'den 'MuhafazakÃ¢r KÃ¼rtleri kaybettik' itirafÄ±
HDP'den 'MuhafazakÃ r KÃ¼rtleri kaybettik' itirafÄ±

HDP'den 'baÅŸkanlÄ±k' konusunda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aÃ§Ä±klama
HDP'den 'baÅŸkanlÄ±k' konusunda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aÃ§Ä±klama

HDP'den 'baÅŸkanlÄ±k'a ikinci yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
HDP'den 'baÅŸkanlÄ±k'a ikinci yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

HDP'den baÅŸkanlÄ±k sistemi aÃ§Ä±klamasÄ±
HDP'den baÅŸkanlÄ±k sistemi aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP baÅŸkanlÄ±k sistemine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±
HDP baÅŸkanlÄ±k sistemine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±

HDP'den AK Parti ile MHP ittifak suÃ§lamasÄ±
HDP'den AK Parti ile MHP ittifak suÃ§lamasÄ±

HDP, hendek kazÄ±lan tÃ¼m ilÃ§elerde oy kaybetti
HDP hendek kazÄ±lan tÃ¼m ilÃ§elerde oy kaybetti

DÃ¶rt partinin oy deÄŸiÅŸimi | TABLO
DÃ¶rt partinin oy deÄŸiÅŸimi TABLO

'Ã–zerklik ilanlarÄ±' HDP'nin oylarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Ã–zerklik ilanlarÄ±' HDP'nin oylarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

HDP'den ilk aÃ§Ä±klama
HDP'den ilk aÃ§Ä±klama

HDP ve MHP bÃ¼tÃ¼n ÅŸehirlerde oy kaybetti
HDP ve MHP bÃ¼tÃ¼n ÅŸehirlerde oy kaybetti

Star: HDP stratejisi ABD konsolosluÄŸunda belirlendi
Star HDP stratejisi ABD konsolosluÄŸunda belirlendi

YurtdÄ±ÅŸÄ± oylarÄ± kritik illerde etkili olacak
YurtdÄ±ÅŸÄ± oylarÄ± kritik illerde etkili olacak

CHP-HDP genÃ§lik kollarÄ± bir arada
CHP-HDP genÃ§lik kollarÄ± bir arada

VatandaÅŸlardan hakaret afiÅŸlerine tepki
VatandaÅŸlardan hakaret afiÅŸlerine tepki

HDP'nin seÃ§im bildirgesine toplatma kararÄ±
HDP'nin seÃ§im bildirgesine toplatma kararÄ±

HDP Harran ilÃ§e baÅŸkanÄ± AK Parti'ye geÃ§ti
HDP Harran ilÃ§e baÅŸkanÄ± AK Parti'ye geÃ§ti

KÄ±rÅŸehir'de tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler | VIDEO
KÄ±rÅŸehir'de tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler VIDEO

Manisa'da HDP'ye operasyon: 14 gÃ¶zaltÄ±
Manisa'da HDP'ye operasyon 14 gÃ¶zaltÄ±

HDP'den 'DemirtaÅŸ' Ã¶zrÃ¼
HDP'den 'DemirtaÅŸ' Ã¶zrÃ¼

Ankara'da PKK operasyonu: 27 HDP'li gÃ¶zaltÄ±nda
Ankara'da PKK operasyonu 27 HDP'li gÃ¶zaltÄ±nda

PKK iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan 15 HDP'li tutuklandÄ±
PKK iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan 15 HDP'li tutuklandÄ±

Ahmet Hakan saldÄ±rÄ±sÄ±nda ifade: Åžehitlere Ã¶lÃ¼ diyor
Ahmet Hakan saldÄ±rÄ±sÄ±nda ifade Åžehitlere Ã¶lÃ¼ diyor

Bismil'de bir sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bismil'de bir sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti

HDP'nin adayÄ± adaylÄ±ktan Ã§ekildi
HDP'nin adayÄ± adaylÄ±ktan Ã§ekildi

HDP'li baÅŸkanÄ±n aracÄ±ndan bomba malzemesi Ã§Ä±ktÄ±
HDP'li baÅŸkanÄ±n aracÄ±ndan bomba malzemesi Ã§Ä±ktÄ±

HDP'nin derdi bayraÄŸÄ±n kutsiyetiymiÅŸ
HDP'nin derdi bayraÄŸÄ±n kutsiyetiymiÅŸ

HDP'den bir heyet Irak'ta
HDP'den bir heyet Irak'ta

DemirtaÅŸ: Ã‡atÄ±ÅŸma 100 yÄ±l da sÃ¼rse PKK aynÄ± PKK
DemirtaÅŸ Ã‡atÄ±ÅŸma 100 yÄ±l da sÃ¼rse PKK aynÄ± PKK

TerÃ¶re protesto eylemlerinde 9 HDP'li de gÃ¶zaltÄ±nda
TerÃ¶re protesto eylemlerinde 9 HDP'li de gÃ¶zaltÄ±nda

HDP heyeti Cizre'ye yÃ¼rÃ¼yerek gidiyor
HDP heyeti Cizre'ye yÃ¼rÃ¼yerek gidiyor

DemirtaÅŸ: Hesap vermeye hazÄ±rÄ±z
DemirtaÅŸ Hesap vermeye hazÄ±rÄ±z

HDP genel merkezi tahrip edildi
HDP genel merkezi tahrip edildi

DemirtaÅŸ'a gÃ¶re DoÄŸu'da 'seÃ§im ÅŸartlarÄ± yok'
DemirtaÅŸ'a gÃ¶re DoÄŸu'da 'seÃ§im ÅŸartlarÄ± yok'

Eski bakandan ilginÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ: HDP kapatÄ±lmalÄ±
Eski bakandan ilginÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ HDP kapatÄ±lmalÄ±

HDP, bakanlarÄ±nÄ± kendisi belirlemek istiyor
HDP bakanlarÄ±nÄ± kendisi belirlemek istiyor

HDP seÃ§im hÃ¼kÃ¼metinde yer alacak
HDP seÃ§im hÃ¼kÃ¼metinde yer alacak

DemirtaÅŸ'tan 'silahlar sussun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
DemirtaÅŸ'tan 'silahlar sussun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD, PKK'ya operasyonlardan rahatsÄ±zmÄ±ÅŸ
ABD PKK'ya operasyonlardan rahatsÄ±zmÄ±ÅŸ

HDP, Ä°mralÄ± tutanaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istedi
HDP Ä°mralÄ± tutanaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istedi

HDP iÃ§ gÃ¼venlik yasasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istedi
HDP iÃ§ gÃ¼venlik yasasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istedi

DemirtaÅŸ'Ä±n ErdoÄŸan'a suÃ§ duyurusu reddedildi
DemirtaÅŸ'Ä±n ErdoÄŸan'a suÃ§ duyurusu reddedildi

KÄ±rklardaÄŸÄ± skandalÄ±nda PKK 'tehdidi'
KÄ±rklardaÄŸÄ± skandalÄ±nda PKK 'tehdidi'

HDP, TÃ¼rkiye'yi BM'ye ÅŸikayet etti!
HDP TÃ¼rkiye'yi BM'ye ÅŸikayet etti

MHP ile HDP arasÄ±nda 'ÅŸerefsiz' polemiÄŸi bÃ¼yÃ¼yor
MHP ile HDP arasÄ±nda 'ÅŸerefsiz' polemiÄŸi bÃ¼yÃ¼yor

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun fezlekesi de Meclis'e gÃ¶nderildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun fezlekesi de Meclis'e gÃ¶nderildi

HDP'den Ã‡Ã¶zÃ¼m SÃ¼reci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
HDP'den Ã‡Ã¶zÃ¼m SÃ¼reci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

HDP'den hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± hamleler
HDP'den hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± hamleler

DemirtaÅŸ ve iki HDP milletvekili hakkÄ±nda fezleke
DemirtaÅŸ ve iki HDP milletvekili hakkÄ±nda fezleke

YalÃ§Ä±n AkdoÄŸan: DolmabahÃ§e ortak mÃ¼tabakat deÄŸildi
YalÃ§Ä±n AkdoÄŸan DolmabahÃ§e ortak mÃ¼tabakat deÄŸildi

HDP'li vekil 'saldÄ±rÄ± olursa istifa ederim' demiÅŸti
HDP'li vekil 'saldÄ±rÄ± olursa istifa ederim' demiÅŸti

DemirtaÅŸ'tan itiraf: PKK Ã¼Ã§ ayda Ã§ekilecekti
DemirtaÅŸ'tan itiraf PKK Ã¼Ã§ ayda Ã§ekilecekti

DemirtaÅŸ: Bu devlet deÄŸil saray operasyonudur
DemirtaÅŸ Bu devlet deÄŸil saray operasyonudur

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe izin verilmeyince Aksaray'da toplandÄ±lar
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe izin verilmeyince Aksaray'da toplandÄ±lar

HDP: KonuÅŸarak Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek sorunumuz yok
HDP KonuÅŸarak Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek sorunumuz yok

HDP'den Meclis'e genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
HDP'den Meclis'e genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

HDP'ye gÃ¶re IÅžÄ°D'e saldÄ±rÄ±nÄ±n asÄ±l hedefi PYD
HDP'ye gÃ¶re IÅžÄ°D'e saldÄ±rÄ±nÄ±n asÄ±l hedefi PYD

Samsunlu aile de HDP'lileri istemedi
Samsunlu aile de HDP'lileri istemedi

HPD MYK'dan acil toplanma kararÄ±
HPD MYK'dan acil toplanma kararÄ±

Bursa'da HDP'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda gerginlik
Bursa'da HDP'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda gerginlik

BayramlaÅŸmada gÃ¼ndem koalisyon
BayramlaÅŸmada gÃ¼ndem koalisyon

YargÄ± YPG'yi 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼' saydÄ±
YargÄ± YPG'yi 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼' saydÄ±

HDP'ye oy vermeyen imam kÃ¶yÃ¼ terk etti
HDP'ye oy vermeyen imam kÃ¶yÃ¼ terk etti

HDP'den Meclis'e 'KadÄ±n Grubu' Ã¶nerisi
HDP'den Meclis'e 'KadÄ±n Grubu' Ã¶nerisi

Miting patlamasÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4'e yÃ¼kseldi
Miting patlamasÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4'e yÃ¼kseldi

HDP'li vekil TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor
HDP'li vekil TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor

HDP kutlamalarÄ±nda toplam 28 kiÅŸi yaralandÄ±
HDP kutlamalarÄ±nda toplam 28 kiÅŸi yaralandÄ±

HDP kutlamasÄ±nda dikkat Ã§eken dÃ¶viz
HDP kutlamasÄ±nda dikkat Ã§eken dÃ¶viz

HDP'li vekil korucularÄ± tehdit etti
HDP'li vekil korucularÄ± tehdit etti

AK Parti en Ã§ok oyu nerede aldÄ±?
AK Parti en Ã§ok oyu nerede aldÄ±

HDP seÃ§im kutlamalarÄ±nda 10 kiÅŸi yaralandÄ±
HDP seÃ§im kutlamalarÄ±nda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

HDP'den emanet oylara teÅŸekkÃ¼r: AklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z
HDP'den emanet oylara teÅŸekkÃ¼r AklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

DoÄŸu'da seÃ§men iradesi baskÄ± ve tehdit altÄ±nda
DoÄŸu'da seÃ§men iradesi baskÄ± ve tehdit altÄ±nda

HDP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilere yasak mahalle
HDP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilere yasak mahalle

HDP zorla TC kimlik numaralarÄ±nÄ± topluyor iddiasÄ±
HDP zorla TC kimlik numaralarÄ±nÄ± topluyor iddiasÄ±

KarayÄ±lan: Ã–calan'dan haber alamÄ±yoruz!
KarayÄ±lan Ã–calan'dan haber alamÄ±yoruz

HDP bÃ¼rosunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda gerginlik
HDP bÃ¼rosunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda gerginlik

Ä°ran'daki taciz DiyarbakÄ±r'da protesto edildi
Ä°ran'daki taciz DiyarbakÄ±r'da protesto edildi

Aktay'Ä±n HDP'ye nezaket ziyaretinde gerginlik
Aktay'Ä±n HDP'ye nezaket ziyaretinde gerginlik

HDP heyeti Ã¼Ã§ kez illegal yola baÅŸvurmuÅŸ
HDP heyeti Ã¼Ã§ kez illegal yola baÅŸvurmuÅŸ

HDP'nin Yalova seÃ§im bÃ¼rosuna silahlÄ± saldÄ±rÄ±
HDP'nin Yalova seÃ§im bÃ¼rosuna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

HDP 43 ilde miting yapacak
HDP 43 ilde miting yapacak

HDP Erzincan mitingi baÅŸbakan iÃ§in iptal
HDP Erzincan mitingi baÅŸbakan iÃ§in iptal

DemirtaÅŸ: KCK silah bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n gereÄŸini yapacaktÄ±r
DemirtaÅŸ KCK silah bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n gereÄŸini yapacaktÄ±r

HDP Sincan binasÄ±na saldÄ±rÄ±; 4 yaralÄ±
HDP Sincan binasÄ±na saldÄ±rÄ± 4 yaralÄ±

HDP bir partiyle ittifak konusunda anlaÅŸtÄ±
HDP bir partiyle ittifak konusunda anlaÅŸtÄ±

HDP'nin seÃ§ime girme kararÄ±na Ã–calan desteÄŸi
HDP'nin seÃ§ime girme kararÄ±na Ã–calan desteÄŸi

AB'den HDP'ye: Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini riske etmeyin
AB'den HDP'ye Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini riske etmeyin

TÃ¼rkiye'den Syriza'ya ilk tebrik HDP'den
TÃ¼rkiye'den Syriza'ya ilk tebrik HDP'den

HDP'li vekil Murat Bozlak hayatÄ±nÄ± kaybetti
HDP'li vekil Murat Bozlak hayatÄ±nÄ± kaybetti

MHP ve HDP Ä°stanbul kongreleri yapÄ±lÄ±yor
MHP ve HDP Ä°stanbul kongreleri yapÄ±lÄ±yor

HDP'den BaÅŸbakan DavutoÄŸlu'na 'muhataplÄ±k' tepkisi
HDP'den BaÅŸbakan DavutoÄŸlu'na 'muhataplÄ±k' tepkisi

Bakan Ala: Bu Ã§aÄŸrÄ± HDP'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k hatasÄ±
Bakan Ala Bu Ã§aÄŸrÄ± HDP'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k hatasÄ±

HDP, askere saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

HDP 1 KasÄ±m'da yine sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
HDP 1 KasÄ±m'da yine sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

HDP'den YÃ¼ksekova saldÄ±rÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
HDP'den YÃ¼ksekova saldÄ±rÄ±sÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–calan: 15 Ekim'de yeni aÅŸamaya geÃ§ildi
Ã–calan 15 Ekim'de yeni aÅŸamaya geÃ§ildi

DemirtaÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
DemirtaÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ala HDP heyetini kabul etti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ala HDP heyetini kabul etti

Altan Tan: Hizbullah-PKK Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± KÃ¼rtler'in felaketi olur
Altan Tan Hizbullah-PKK Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± KÃ¼rtler'in felaketi olur

KadÄ±kÃ¶y'deki IÅžÄ°D protestosunda olaylar Ã§Ä±ktÄ±
KadÄ±kÃ¶y'deki IÅžÄ°D protestosunda olaylar Ã§Ä±ktÄ±

Polis, SuruÃ§'a gidecek HDP konvoyuna izin vermiyor
Polis SuruÃ§'a gidecek HDP konvoyuna izin vermiyor

HDP'liler YalÃ§Ä±n AkdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

HDP'li vekiller aÃ§lÄ±k grevi iÃ§in Ä°sviÃ§re'de!
HDP'li vekiller aÃ§lÄ±k grevi iÃ§in Ä°sviÃ§re'de

HDP heyeti Kandil'e gitti
HDP heyeti Kandil'e gitti

HDP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ
HDP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ

HDP cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak
HDP cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

HDP adayÄ±nÄ± haftasonu aÃ§Ä±klayacak

Selahattin DemirtaÅŸ HDP'nin baÅŸÄ±na geÃ§ti
Selahattin DemirtaÅŸ HDP'nin baÅŸÄ±na geÃ§ti

DemirtaÅŸ yarÄ±n HDP'nin baÅŸÄ±na geÃ§iyor
DemirtaÅŸ yarÄ±n HDP'nin baÅŸÄ±na geÃ§iyor

HDP: RÄ±za TÃ¼rmen adÄ±nÄ± teklif etmedik

HDP grubu Lice'de toplanacak
HDP grubu Lice'de toplanacak

HDP heyeti Ä°mralÄ±'ya gitti
HDP heyeti Ä°mralÄ±'ya gitti

HDP'den madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± talebi
HDP'den madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± talebi

HDP ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme
HDP ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Selahattin DemirtaÅŸ: KÃ¼rt sorunu kalmaz
Selahattin DemirtaÅŸ KÃ¼rt sorunu kalmaz

BDP, DemirtaÅŸ ve SakÄ±k'sÄ±z HDP'ye katÄ±ldÄ±
BDP DemirtaÅŸ ve SakÄ±k'sÄ±z HDP'ye katÄ±ldÄ±

BDP heyeti PKK'nÄ±n mektubunu bakana verdi
BDP heyeti PKK'nÄ±n mektubunu bakana verdi

HDP Fethiye'de seÃ§imlerin ertelenmesi iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
HDP Fethiye'de seÃ§imlerin ertelenmesi iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu

AYM, Sebahat Tuncel'in talebini reddetti
AYM Sebahat Tuncel'in talebini reddetti

'SÃ¼reÃ§ pamuk ipliÄŸine baÄŸlÄ± duruyor'
SÃ¼reÃ§ pamuk ipliÄŸine baÄŸlÄ± duruyor'






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 