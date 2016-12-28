20:53, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Malatya'da





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeÂ Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin ÃœnalÂ ileÂ Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu. Akar ve Ãœnal,Â 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda incelemelerinin ardÄ±ndan Malatya ValiliÄŸini ziyaret etti. Malatya Valisi Mustafa Toprak ile yaklaÅŸÄ±k bir saat gÃ¶rÃ¼ÅŸen Akar ve Ãœnal, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti.

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