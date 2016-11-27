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Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi IsÄ±so Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokaklarÄ± ve civarÄ±nda, 30 AralÄ±k 23.30 ile 31 AralÄ±k 08.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Ä°lÃ§ede ayrÄ±ca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarÄ± 31 AralÄ±k'ta 00.01-06.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

BahÃ§elievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi GÃ¼neÅŸli Yolu Caddesi, Ã‡eÅŸme 3., Ziya TaÅŸkent sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gÃ¼n 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gÃ¼n GÃ¼ngÃ¶ren'de, Abdurrahman Nafiz GÃ¼rman Mahallesi Altay Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda da aynÄ± gÃ¼n Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarÄ± 09.00-12.00, TopkapÄ± ve DavutpaÅŸa caddeleri ve civarÄ± ise 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

KaÄŸÄ±thane'de de YeÅŸilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve UlubaÅŸ caddeleri ile DemirbaÅŸ, DenizatÄ±, Devir, Dirayet, Dolunay, DonatÄ±m, DumanlÄ±, SÃ¶nmezay, YÄ±ldÄ±rÄ±m sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gÃ¼n 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gÃ¼n Silivri'de FevzipaÅŸa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde de Adnan Kahveci Mahallesi PaÅŸabahÃ§e ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.



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