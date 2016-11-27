Ä°stanbul'da yedi ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'da Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi IsÄ±so Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokaklarÄ± ve civarÄ±nda, 30 AralÄ±k 23.30 ile 31 AralÄ±k 08.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Ä°lÃ§ede ayrÄ±ca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarÄ± 31 AralÄ±k'ta 00.01-06.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
BahÃ§elievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi GÃ¼neÅŸli Yolu Caddesi, Ã‡eÅŸme 3., Ziya TaÅŸkent sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gÃ¼n 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
AynÄ± gÃ¼n GÃ¼ngÃ¶ren'de, Abdurrahman Nafiz GÃ¼rman Mahallesi Altay Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.
Zeytinburnu'nda da aynÄ± gÃ¼n Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarÄ± 09.00-12.00, TopkapÄ± ve DavutpaÅŸa caddeleri ve civarÄ± ise 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
KaÄŸÄ±thane'de de YeÅŸilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve UlubaÅŸ caddeleri ile DemirbaÅŸ, DenizatÄ±, Devir, Dirayet, Dolunay, DonatÄ±m, DumanlÄ±, SÃ¶nmezay, YÄ±ldÄ±rÄ±m sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gÃ¼n 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.
AynÄ± gÃ¼n Silivri'de FevzipaÅŸa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde de Adnan Kahveci Mahallesi PaÅŸabahÃ§e ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifindeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde bulunan "doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hÃ¼kmÃ¼ deÄŸiÅŸtirildi
Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, parti olarak, asgari Ã¼cretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.
Rus milletvekili Jeleznyak, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n, Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± Ã¶nerisinin, bu Ã¼lkede siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ve OrtadoÄŸu'nun istikrarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi
DanÄ±ÅŸtay, EÄŸitim Ä°ÅŸ'in baÅŸvurusu Ã¼zerine valilere verilen imam hatip aÃ§ma ve okullarÄ± imam hatip lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yetkisini iptal etti
Hakkari'nin Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi