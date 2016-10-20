21:07, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacak





Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1'inci maddesi kapsamÄ±nda sosyal hizmet modellerinden yararlananlardanÂ istihdamÂ hakkÄ±na haiz olanlarÄ±nÂ kamuya atanabilmesi iÃ§inÂ baÅŸvurularÄ±n 30 AralÄ±k'ta alÄ±nmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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