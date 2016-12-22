21:14, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump, "aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve saygÄ±sÄ±zca davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°srail'e, 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Trump, BM GÃ¼venlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndanÂ Twitter'da Ä°srail'e destek mesajlarÄ± paylaÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Twitter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ Ä°srail'e destek mesajÄ± veren Trump, bu Ã¼lkeye, baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"GÃœÃ‡LÃœ KAL Ä°SRAÄ°L!"

Trump, "Ä°srail'e bu kadar aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve saygÄ±sÄ±z davranÄ±lmasÄ±na mÃ¼sade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostlarÄ± vardÄ± ama artÄ±k yok. Sonun baÅŸlangÄ±cÄ± korkunÃ§ Ä°ran anlaÅŸmasÄ±, ÅŸimdi de BM. GÃ¼Ã§lÃ¼ kal Ä°srail. 20 Ocak hÄ±zla yaklaÅŸÄ±yor." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Donald Trump, daha Ã¶nce de BM GÃ¼venlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin Ã§ekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BM'yi de eleÅŸtiren Trump, "BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.