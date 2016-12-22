Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump, "aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve saygÄ±sÄ±zca davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°srail'e, 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Trump, BM GÃ¼venlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndanÂ Twitter'da Ä°srail'e destek mesajlarÄ± paylaÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Twitter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ Ä°srail'e destek mesajÄ± veren Trump, bu Ã¼lkeye, baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Trump, "Ä°srail'e bu kadar aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve saygÄ±sÄ±z davranÄ±lmasÄ±na mÃ¼sade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostlarÄ± vardÄ± ama artÄ±k yok. Sonun baÅŸlangÄ±cÄ± korkunÃ§ Ä°ran anlaÅŸmasÄ±, ÅŸimdi de BM. GÃ¼Ã§lÃ¼ kal Ä°srail. 20 Ocak hÄ±zla yaklaÅŸÄ±yor." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Donald Trump, daha Ã¶nce de BM GÃ¼venlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin Ã§ekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
BM'yi de eleÅŸtiren Trump, "BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde" dedi
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, Twitter mesajÄ± ile Ä°srail'e destek vererek baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi
Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.