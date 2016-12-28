Ä°stanbul'da 5 bin polisli

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uygulama, 39 ilÃ§ede saat 20.00'de baÅŸlatÄ±ldÄ±.
"Sabit uygulama" ve "umuma aÃ§Ä±k yerler uygulamasÄ±" ÅŸeklinde iki aÅŸamalÄ± olarak yapÄ±lan denetimlere katÄ±lan polisler, aranan ÅŸahÄ±slar, silah ve bÄ±Ã§ak taÅŸÄ±yanlarla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸÃ¼pheliler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
AsayiÅŸ, narkotik, mali, terÃ¶r, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, Ã¶zel harekat, Ã§evik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±Â 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, ÅŸÃ¼pheli kiÅŸilere yÃ¶nelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapÄ±lÄ±yor. Uygulamaya deniz polisi de katÄ±lÄ±yor.
Trafik kontrollerinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.
Uygulama esnasÄ±nda, il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rleri de uygulama noktalarÄ±nÄ± ziyaret edip, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve alÄ±nan Ã¶nlemleri denetledi."2
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
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