DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Irak'taki TÃ¼rkmen liderlerÂ KerkÃ¼k'te son bir yÄ±lda Ã¶zellikle TÃ¼rkmenlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semtlerde ciddi asayiÅŸ problemleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek hÃ¼kÃ¼metten destek istedi.
BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± RÄ±yaz SarÄ±kahya ise KerkÃ¼k'te bu tÃ¼r suÃ§lara bulaÅŸanlarÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼niformalarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde. Geceleri insanlarÄ±n evlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan, Ã¼zerlerinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait Ã¼niforma olan ve gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu iddia eden suÃ§ Ã§eteleri arama yapma gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlarÄ±n evine giriyor ve mallarÄ±na el koyuyor. Bu tehlike her geÃ§en gÃ¼n bÃ¼yÃ¼yor.'' dedi.
Merkezi ve yerel hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulunan SarÄ±kahya, "SeÃ§imle yerel hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ±na gelen partilerin artÄ±k bu tÃ¼r olaylara son vermesi gerekiyor. TÃ¼rkmenlerin sorunlarÄ± iÃ§in hep Irak iÃ§inden Ã§Ã¶zÃ¼m bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Merkezi ve yerel hÃ¼kÃ¼metler bunu bertaraf etmediÄŸi takdirde BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve uluslararasÄ± taraflara baÅŸvurmak zorunda kalacaÄŸÄ±z.'' ifadelerini kullandÄ±.
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve KerkÃ¼k milletvekiliÂ Hasan Turan, KerkÃ¼k kent merkezinde bulunan TÃ¼rkmeneli Partisi bÃ¼rosunda dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi "fÄ±rsat bilen" bazÄ± gruplarÄ±n eylemlerine dikkati Ã§ekti. Turan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
''GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kenti DEAÅž tehlikesinden uzak tutmak iÃ§in KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyinde girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± ve mÃ¼cadeleleri fÄ±rsat bilen birtakÄ±m kendini bilmez caniler son bir yÄ±l iÃ§inde kent merkezinde tehlike saÃ§maya baÅŸladÄ±lar. Kentte soygun, cinayet, adam kaÃ§Ä±rma ve araÃ§ hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± artmaya baÅŸladÄ±. Bu olaylarÄ±n Ã§oÄŸunun TÃ¼rkmenlerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semtlerde meydana gelmesinden dolayÄ± Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rkmen ÅŸu an maÄŸdur durumda.''Â
KerkÃ¼k'te gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve DEAÅž'Ä±n elindeki Havice ilÃ§esinin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in merkezi hÃ¼kÃ¼metin takviye gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesi gerektiÄŸini dile getiren Turan, "KerkÃ¼k'teki polis ve diÄŸer gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yetersiz durumda. DolayÄ±sÄ±yla merkezi hÃ¼kumetin kente takviye gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesi gerekiyor. Yerel hÃ¼kumet de artÄ±k kent merkezinde iÅŸlenen cinayet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k,adam kaÃ§Ä±rma gibi olaylara ciddi anlamda mÃ¼dahale etmeli.'' dedi.
Turan, KerkÃ¼k'te bir yÄ±l iÃ§inde iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''Sadece bu yÄ±l iÃ§inde TÃ¼rkmen vatandaÅŸlara yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§ sayÄ±sÄ± 250'yi buldu. KerkÃ¼k polisi bu olaylarÄ±n sadece yÃ¼zde 5'ini Ã§Ã¶zdÃ¼. Ne yazÄ±k ki bu suÃ§larÄ±n Ã§oÄŸu fail meÃ§hul olarak kayÄ±tlara geÃ§ti." diye konuÅŸtu.
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