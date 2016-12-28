Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

Fransa'da deneme aÅŸamasÄ±nda olan uygulamaya gÃ¶re, belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan gÃ¶revliler bugÃ¼nden itibarenÂ yaya kameralarÄ±Â ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri ve gerekli gÃ¶rdÃ¼kleri durumlarÄ± anÄ±nda kaydedebilecek.
Resmi gazetede yayÄ±nlanan kanun deÄŸiÅŸikliÄŸinde, daha Ã¶nce ulusal polis teÅŸkilatÄ±nda pilot bÃ¶lgelerde uygulanan kameralÄ± sistemin, Ã¼lke geneline yayÄ±larak belediye zabÄ±tasÄ± ve demiryolu gÃ¼venliÄŸinden sorumlu gÃ¶revlileri de kapsayacaÄŸÄ± belirtildi.
DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, ÅŸehir ve kasabalarda gÃ¶revli polisler, kasklarÄ±na monte edilen yaya kamerasÄ± ile herhangi bir saldÄ±rÄ± veya gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda mÃ¼dahale anÄ±nÄ± direkt kaydedebilecek. TÃ¼m polis ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sistem ile mÃ¼dahale anÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenerek, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetler daha saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸerlendirilebilecek. AynÄ± zamanda gÃ¶steri ve polis operasyonu sÄ±rasÄ±nda "gÃ¶zden kaÃ§an" saldÄ±rganlarÄ±n daha kolay tesbit edilmesi saÄŸlanacak.
DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¶zel olarak korunan merkezi bilgisayarlarda depolanacak, uzaktan veya aÄŸ Ã¼zerinden izlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin herhangi bir sistemde yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu belirtilirken, gerekli gÃ¶rÃ¼len durumlarda ilgili birimler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lÄ±p deÄŸerlendirileceÄŸi kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin, depolandÄ±ÄŸÄ± bilgisayarlardan 6 ay sonra otomatikman silineceÄŸi, deneme aÅŸamasÄ±ndaki uygulamanÄ±n haziran 2018'de sona ereceÄŸi bildirildi.
Fransa'daÂ polis ÅŸiddetiÂ ve gÃ¶stericilerin taÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ± ile ilgili ÅŸikayetler Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahalelerinin kamerayla kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ulusal polis teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan pilot bÃ¶lgelerde uygulamaya sokulmuÅŸtu. GÃ¶sterilerde kullanÄ±lan kamera kayÄ±t sisteminin Ã¶zellikle genÃ§ gÃ¶stericileri daha Ã§ok ÅŸiddete yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirileri ve ortalama fiyatÄ± 400 avro olarak belirtilen kameralarÄ±n maliyeti konusunda tartÄ±ÅŸmalar ise devam ediyor.
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Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
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FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
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