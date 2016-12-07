21:59, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼zce'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslekten ihraÃ§ edilen ve daha Ã¶nce Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Bilal GÃ¼venir, tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DÃ¼zce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FETÃ–/PDYÂ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen GÃ¼venir, Bolu'da yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yakalandÄ±. DÃ¼zce Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen GÃ¼venir'in emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor. 3 KasÄ±m'da gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 8 KasÄ±m'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve 22 KasÄ±m'da yayÄ±mlanan 677 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen GÃ¼venir, 28 KasÄ±m'da Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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