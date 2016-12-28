22:03, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi





Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi. Madrid Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Marta Higueras,Â plaka numarasÄ±Â Ã§ift sayÄ±yla biten araÃ§larÄ±n, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabah saat 6.30 ile 9.00 arasÄ±nda trafiÄŸe Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirtti. Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havaya salÄ±nan azotdioksit miktarÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi kaydedildi. Hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan Ã¶nlemler arasÄ±nda, kent sakini olmayanlarÄ±n caddelere araÃ§ park etmemesi ve dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len hÄ±z limiti bulunuyor. C40 Kentleri olarak da bilinen BÃ¼yÃ¼k Kentler Ä°klim Liderlik Grubu'nun ay baÅŸÄ±nda Meksika'da dÃ¼zenlediÄŸi zirveye katÄ±lan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye baÅŸkanlarÄ± yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiriyle dizel yakÄ±tlÄ± araÃ§larÄ± 2025 itibarÄ±yla trafikten tamamen men etmeyi taahhÃ¼t etmiÅŸt

Ä°lgili Konular madrid ispanya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.