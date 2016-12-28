Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi.
Madrid Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Marta Higueras,Â plaka numarasÄ±Â Ã§ift sayÄ±yla biten araÃ§larÄ±n, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabah saat 6.30 ile 9.00 arasÄ±nda trafiÄŸe Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirtti.
Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havaya salÄ±nan azotdioksit miktarÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi kaydedildi.
Hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan Ã¶nlemler arasÄ±nda, kent sakini olmayanlarÄ±n caddelere araÃ§ park etmemesi ve dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len hÄ±z limiti bulunuyor.
C40 Kentleri olarak da bilinen BÃ¼yÃ¼k Kentler Ä°klim Liderlik Grubu'nun ay baÅŸÄ±nda Meksika'da dÃ¼zenlediÄŸi zirveye katÄ±lan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye baÅŸkanlarÄ± yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiriyle dizel yakÄ±tlÄ± araÃ§larÄ± 2025 itibarÄ±yla trafikten tamamen men etmeyi taahhÃ¼t etmiÅŸt
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde" dedi
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, Twitter mesajÄ± ile Ä°srail'e destek vererek baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi
Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.