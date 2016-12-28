DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:37, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
22:03, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi.

Madrid Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Marta Higueras,Â plaka numarasÄ±Â Ã§ift sayÄ±yla biten araÃ§larÄ±n, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabah saat 6.30 ile 9.00 arasÄ±nda trafiÄŸe Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirtti.

Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havaya salÄ±nan azotdioksit miktarÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi kaydedildi.

Hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan Ã¶nlemler arasÄ±nda, kent sakini olmayanlarÄ±n caddelere araÃ§ park etmemesi ve dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len hÄ±z limiti bulunuyor.

C40 Kentleri olarak da bilinen BÃ¼yÃ¼k Kentler Ä°klim Liderlik Grubu'nun ay baÅŸÄ±nda Meksika'da dÃ¼zenlediÄŸi zirveye katÄ±lan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye baÅŸkanlarÄ± yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiriyle dizel yakÄ±tlÄ± araÃ§larÄ± 2025 itibarÄ±yla trafikten tamamen men etmeyi taahhÃ¼t etmiÅŸt



Ä°lgili Konular madrid ispanya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Kerry Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tek yolu
Kerry: Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tek yolu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor
Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
quot KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi tehlikede quot
"KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi tehlikede"

TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde" dedi
Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, Twitter mesajÄ± ile Ä°srail'e destek vererek baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ±
Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ±

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Putin Kimse Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±karamaz
Putin: Kimse Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±karamaz

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem
Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem

Japonya'da 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu
THY 23 seferini iptal etti
THY 23 seferini iptal etti

THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor
FransÄ±z gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
Yeni siber saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemi zehirli fotoÄŸraf
Yeni siber saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemi, zehirli fotoÄŸraf

ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas ve Moritanya arasÄ±ndaki quot toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ quot tartÄ±ÅŸmasÄ±
Fas ve Moritanya arasÄ±ndaki "toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼" tartÄ±ÅŸmasÄ±

Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
ABD PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti
ABD, PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Bulgaristan'da Nazizmle mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼
Bulgaristan'da Nazizmle mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼

21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi
Libya'da DEAÅž'Ä±n yeni yuvasÄ± Ã¼lkenin batÄ±sÄ±
Libya'da DEAÅž'Ä±n yeni yuvasÄ± Ã¼lkenin batÄ±sÄ±

Sirte kentinden kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki eÄŸitim kamplarÄ±nda yeniden toplandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldÄ±rÄ±
Esad rejiminden Lazkiye'ye saldÄ±rÄ±

BeÅŸar Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki Cebel Ekrad ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esini bombalÄ±yor.

Haberler

Madrid uÃ§aÄŸÄ±nda bomba paniÄŸi
Madrid uÃ§aÄŸÄ±nda bomba paniÄŸi

Ä°spanya'da Twitter'dan terÃ¶r Ã¶vgÃ¼sÃ¼ne hapis talebi
Ä°spanya'da Twitter'dan terÃ¶r Ã¶vgÃ¼sÃ¼ne hapis talebi

Kolombiya'dan Ä°spanya'ya 'Escobar' tepkisi
Kolombiya'dan Ä°spanya'ya 'Escobar' tepkisi

DEAÅž iÃ§in saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan GAL Ã¼yesi yakalandÄ±
DEAÅž iÃ§in saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan GAL Ã¼yesi yakalandÄ±

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimi Katalonya'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimi Katalonya'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 