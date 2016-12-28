Kerry: Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tek yolu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â John Kerry,Â geÃ§en hafta BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilerle ilgili BakanlÄ±k'ta basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
BMGK'daki oylamanÄ±n Amerikan deÄŸerlerini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nan kararÄ±n arkasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± kaydeden Kerry, "BM'deki oylama, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik." dedi.
"Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur." ifadesini kullanan Kerry, Ä°srail'in yeni yerleÅŸim yerleri kararlarÄ±nÄ±n, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n geleceÄŸini "ciddi ÅŸekilde tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±.
Yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmenin Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸiyle alakalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kerry, bilakis korunmasÄ± gereken alanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi sebebiyle Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kerry, yeni yerleÅŸim yerlerini savunan liderlerin, Filistinlilerin meÅŸru taleplerini gÃ¶rmezden geldiklerini ve ideolojik buyruklarla hareket ettiklerini kaydetti.
BMGK'daki tasarÄ±yÄ± veto etmeyenÂ ObamaÂ yÃ¶netimini ciddi ÅŸekilde eleÅŸtiren Ä°srail yÃ¶netimine "sert Ã§Ä±kan" Kerry, "NetanyahuÂ hÃ¼kÃ¼meti, en aÅŸÄ±rÄ± unsurlarla hareket eden Ä°srail tarihinin en saÄŸcÄ± yÃ¶netimidir." ifadelerini kullandÄ±.
Kerry, bazÄ± liderlerin ABD'nin dostluÄŸunu "kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z" zannettiÄŸini, ancak bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, daha Ã¶nce de BMGK'da Ä°srail aleyhine kararlarÄ± veto etmeyen Amerikan baÅŸkanlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
George W. Bush dÃ¶neminde Ä°srail'in karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 kararÄ±n BMGK'dan geÃ§tiÄŸini anÄ±msatan Kerry, Obama'nÄ±n bu denli eleÅŸtirilmesinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu savundu.
Ä°srail'in aynÄ± anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kerry, ikisinin bir arada olamayacaÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n barÄ±ÅŸÄ± getirmeyeceÄŸini vurguladÄ±.
KudÃ¼s'Ã¼n iki toplumun ortak bÃ¶lgesi olarak kalmasÄ± gerektiÄŸini de dile getiren Kerry, Ä°srail'in baÅŸkentinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunan ve 20 Ocak'ta ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralacak olan Donald Trump'Ä±n yaklaÅŸÄ±mÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirmiÅŸ oldu.
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ BMGK'da kabul edilen ve Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerine son vermesini isteyen kararÄ± veto etmeyip Ã§ekimser kalan ABD yÃ¶netimi, hem 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacak Trump, hem de Netanyahu hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan ciddi ÅŸekilde eleÅŸtirilmiÅŸti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
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