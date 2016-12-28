Bin 493 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve amirinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde, 2016 yÄ±lÄ± genel atama dÃ¶nemi kapsamÄ±nda, 2. sÄ±nÄ±f, 3. sÄ±nÄ±f ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda 2016 yÄ±lÄ± genel atamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde emniyet teÅŸkilatÄ±Â personelinin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Bu kapsamda, 2. sÄ±nÄ±f, 3. sÄ±nÄ±f ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden oluÅŸan bin 493 personelin atama ve tayin iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, 2. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 37 personel 1. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne,Â 3. ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden oluÅŸan 894 personel ise bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirildi.
396 personelin ise yerinde bÄ±rakÄ±lma talepleri (Ä°PKA) de kabul edildi.
AtamasÄ± yapÄ±lan personel, "PolNet" sisteminden kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifresini girerek, atama bilgilerine ulaÅŸabilecek.
Â
Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Banka ÅŸubesine gelen maskeli 3 kiÅŸi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± silahla tehdit edip yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 lira alarak kaÃ§tÄ±
Reuters'e konuÅŸan Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerine yakÄ±n kaynaklar Esad bir sonraki seÃ§imde gÃ¶revi baÅŸka birine devredeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
29-30 AralÄ±k'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferler yÃ¼zde 15 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±