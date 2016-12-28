Bin 493 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve amirinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde, 2016 yÄ±lÄ± genel atama dÃ¶nemi kapsamÄ±nda, 2. sÄ±nÄ±f, 3. sÄ±nÄ±f ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda 2016 yÄ±lÄ± genel atamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde emniyet teÅŸkilatÄ±Â personelinin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Bu kapsamda, 2. sÄ±nÄ±f, 3. sÄ±nÄ±f ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden oluÅŸan bin 493 personelin atama ve tayin iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, 2. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 37 personel 1. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne,Â 3. ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden oluÅŸan 894 personel ise bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirildi.

396 personelin ise yerinde bÄ±rakÄ±lma talepleri (Ä°PKA) de kabul edildi.

AtamasÄ± yapÄ±lan personel, "PolNet" sisteminden kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifresini girerek, atama bilgilerine ulaÅŸabilecek.

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