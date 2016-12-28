Ä°stanbul'da taksilerde indi-bindi Ã¼creti belirlendi

Ä°stanbul'da,Â taksilerdeÂ kÄ±sa mesafe Ã¼cretiÂ 8,75 lira olarak belirlendi.
Ä°stanbulÂ Taksiciler Esnaf OdasÄ±Â BaÅŸkanÄ±Â Yahya UÄŸurÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bundan sonra taksicilerin kÄ±sa mesafe mÃ¼ÅŸterisi almama sorununun ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. UÄŸur, taksilerdeÂ indi-bindiÂ Ã¼cretinin 8,75 TL olarak belirlendiÄŸini belirterek, uygulamanÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ±na gelen ÅŸikayetlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n kÄ±sa mesafe gitmeme sorununu iÃ§erdiÄŸine dikkati Ã§eken UÄŸur, "MÃ¼ÅŸteri de taksi bulamamaktan ÅŸikayetÃ§i. Bu konudaki taleplerimizi UKOME ile paylaÅŸtÄ±k. 2012 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kademeli taksimetre Ã¶nerimiz Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. 1 kilometrelik mesafeye de giden, 2,5 kilometrelik mesafeye de giden 8 lira 75 kuruÅŸ Ã¶deyecek. Daha uzun mesafeye gidenden ekstra Ã¼cret alÄ±nmayacak. Yani taksimetrede zam yok." diye konuÅŸtu.Â
UÄŸur, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n taksiciler iÃ§in devrim niteliÄŸinde bir yÄ±l olacaÄŸÄ±na vurgu yaparak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AlÄ±nan bu karara raÄŸmen kÄ±sa mesafe mÃ¼ÅŸterisi almak istemeyen taksiciler ceza puanÄ± uygulamasÄ±na tabi tutulacak. Uygulamaya gÃ¶re kÄ±sa mesafe mÃ¼ÅŸterisi almak istemeyen taksici bu durumu iki kez tekrarlarsa bir ay boyunca meslekten men edilecek. 2017 taksiciler iÃ§in devrim yÄ±lÄ±. GeleceÄŸin taksisini ÅŸekillendiriyoruz. Bu aslÄ±nda taksimetre zammÄ± deÄŸil. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼creti aynÄ±. Beklemede yine Ã¼cretlendirme yapÄ±lacak eskiden olduÄŸu gibi. D segmenti araÃ§lar (lÃ¼ks taksi) iÃ§in yÃ¼zde 15 farklÄ± bir tarife uygulanacak. Yani artÄ±k Ä°stanbulâ€™da Mercedes gibi taksiler gÃ¶receÄŸiz. BunlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 3.95, kilometre 2.40, indi-bindi 9.45. Ã–nemli kararlardan biri araÃ§ yenileme yaÅŸÄ± ile ilgili. AracÄ±n deÄŸiÅŸtirilme zamanÄ± gelmiÅŸ, D segmenti araÃ§ alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvurmuÅŸ ancak henÃ¼z aracÄ± hazÄ±r olmayanlar baÅŸvuru talebini getirdiÄŸinde 4 ay rÃ¼sum uzatma sÃ¼resi tanÄ±nacak. LÃ¼ks taksiler turkuaz renk olacak. Elektrikli araÃ§lar da lÃ¼ks taksi sÄ±nÄ±fÄ±nda tanÄ±mlanacak."
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Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi
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