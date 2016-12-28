Ä°srailli STK'dan Ä°srail'e 'insan haklarÄ± ihlali' suÃ§lamasÄ±

Ä°srail YurttaÅŸ HaklarÄ± DerneÄŸiÂ (ACRI), Ä°srail hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerini 2016 yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlemekle suÃ§ladÄ±.
ACRI'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda,Â Ä°srailÂ hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerinin desteÄŸiyle birÃ§ok insan haklarÄ± ihlallerine tanÄ±k olunan 2016'nÄ±n insan haklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir yÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.
Raporda, "Bu zor dÃ¶nemde yÃ¶netimin politikasÄ±na radikal yÃ¶ntemler ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± ile insan hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine yÃ¶nelik gerekÃ§esiz ihlallerdeki artÄ±ÅŸ damgasÄ±nÄ± vurdu. Ä°srail'de ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve demokrasi acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±." ifadelerine yer verildi.
Ä°fade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlamakta bakanlar ve milletvekilleri gibi seÃ§ilmiÅŸ yetkililerin merkezi rol oynadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen raporda, sanatsal yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, eleÅŸtirilerin susturulduÄŸu, gÃ¼Ã§ler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dokunulduÄŸu ve siyasi Ã§oÄŸunluÄŸun tutumuyla uyuÅŸmayan her adÄ±mÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Bu eÄŸilimin son yÄ±llarda devam ettiÄŸi ancak bu yÄ±l ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik daha saldÄ±rgan bir hal aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan raporda, siyasi rakiplerin, azÄ±nlÄ±klarÄ±n ve insan haklarÄ± derneklerinin meÅŸruiyetlerinin ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Raporda,"dÄ±ÅŸlama" ve "dernekle" ilgili yasa tasarÄ±larÄ±nÄ±n, 2016'da Ã¶ne Ã§Ä±kan en antidemokratik giriÅŸimler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
ACRI, Ä°srail hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerini 2016 yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlemekle suÃ§ladÄ±
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