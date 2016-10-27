BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) dÄ±ÅŸ hat seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ä°DO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±,Â 08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ ve Armutlu-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y, 09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa, 10.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y ve Yalova-Tuzla-Kartal, 11.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa,Â 18.45 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.
BandÄ±rma-YenikapÄ± hattÄ±ndakiÂ 18.30 hÄ±zlÄ± feribot seferi programdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
AynÄ± gerekÃ§eyleÂ 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ,Â 07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova ve 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-BursaÂ deniz otobÃ¼sÃ¼ ileÂ 07.00 YenikapÄ±-BandÄ±rma hÄ±zlÄ± feribotÂ seferleri de yapÄ±lamadÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± da olumsuz havaÂ ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re,Â 07.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci),Â 08.00 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),Â 08.30 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece),Â 09.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) veÂ Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas),Â 09.30 Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.
AynÄ± gerekÃ§eyle 10.30 Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya),Â 10.45 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),Â 11.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci),Â 12.30 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapÄ±lamayacak.
Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi
Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§ta Sosyal GÃ¼venlik Kurumu ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi arasÄ±nda yeni kriz Ã§Ä±ktÄ±.
HSYK baÅŸkanvekili Okur, itirafÃ§Ä±larÄ±n mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
THY olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 29-31 AralÄ±k arasÄ±nda 68 uÃ§uÅŸu iptal ettiÄŸini duyurdu
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, yazdÄ±ÄŸÄ± bir tweet nedeniyle sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SÃ¶ke'de Milli EÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve bazÄ± okul mÃ¼dÃ¼rleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.
Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Sinop'ta bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada beÅŸ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°DO, elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini ertelediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Van'da uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandÄ±rÄ±lan BahÃ§esaray ilÃ§esinde, ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olan Karabet GeÃ§idi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye genelinde her yÄ±l 600 bine yakÄ±n Ã§ift dÃ¼nya evine girerken, her 6 dÃ¼ÄŸÃ¼nden biri Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸiyor
Van'da rehber Ã¶ÄŸretmen Birinci, Finlandiya modelini Ã¶rnek alarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda kurduÄŸu Ã§eÅŸitli atÃ¶lyeler ile hem Ã¶ÄŸrencilerin yeteneklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hem de derslerini severek yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±
Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi