08:04, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri





Ä°DO, elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini ertelediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) dÄ±ÅŸ hat seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi. Ä°DO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±,Â 08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ ve Armutlu-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y, 09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa, 10.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y ve Yalova-Tuzla-Kartal, 11.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa,Â 18.45 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek. BandÄ±rma-YenikapÄ± hattÄ±ndakiÂ 18.30 hÄ±zlÄ± feribot seferi programdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AynÄ± gerekÃ§eyleÂ 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ,Â 07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova ve 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-BursaÂ deniz otobÃ¼sÃ¼ ileÂ 07.00 YenikapÄ±-BandÄ±rma hÄ±zlÄ± feribotÂ seferleri de yapÄ±lamadÄ±. BUDO'NUN Ä°PTALLERÄ° Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± da olumsuz havaÂ ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re,Â 07.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci),Â 08.00 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),Â 08.30 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece),Â 09.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) veÂ Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas),Â 09.30 Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek. AynÄ± gerekÃ§eyle 10.30 Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya),Â 10.45 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),Â 11.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci),Â 12.30 Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapÄ±lamayacak.

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