08:07, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Sinop'ta otobÃ¼s uÃ§uruma yuvarlandÄ±; beÅŸ Ã¶lÃ¼





Sinop'ta bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada beÅŸ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sinop'un SaraydÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§esi'nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼ndenÃ§Ä±kan yolcu otobÃ¼sÃ¼ uÃ§uruma yuvarlandÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza, bu sabah Sinop'un SaraydÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§esi ile Ã‡orum'un KargÄ± Ä°lÃ§esi arasÄ±nda meydana geldi. Sinop'a giden plaka ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z tespit edilemeyen yolcu otobÃ¼sÃ¼, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu yoldan Ã§Ä±karak uÃ§uruma yuvarlandÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re beÅŸ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. BÃ¶lgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.