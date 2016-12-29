Sinop'ta otobÃ¼s uÃ§uruma yuvarlandÄ±; beÅŸ Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sinop'un SaraydÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§esi'nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼ndenÃ§Ä±kan yolcu otobÃ¼sÃ¼ uÃ§uruma yuvarlandÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, bu sabah Sinop'un SaraydÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§esi ile Ã‡orum'un KargÄ± Ä°lÃ§esi arasÄ±nda meydana geldi. Sinop'a giden plaka ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z tespit edilemeyen yolcu otobÃ¼sÃ¼, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu yoldan Ã§Ä±karak uÃ§uruma yuvarlandÄ±.
Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re beÅŸ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. BÃ¶lgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi
Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§ta Sosyal GÃ¼venlik Kurumu ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi arasÄ±nda yeni kriz Ã§Ä±ktÄ±.
HSYK baÅŸkanvekili Okur, itirafÃ§Ä±larÄ±n mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
THY olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 29-31 AralÄ±k arasÄ±nda 68 uÃ§uÅŸu iptal ettiÄŸini duyurdu
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, yazdÄ±ÄŸÄ± bir tweet nedeniyle sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SÃ¶ke'de Milli EÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve bazÄ± okul mÃ¼dÃ¼rleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.
Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Sinop'ta bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada beÅŸ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°DO, elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini ertelediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Van'da uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandÄ±rÄ±lan BahÃ§esaray ilÃ§esinde, ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olan Karabet GeÃ§idi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye genelinde her yÄ±l 600 bine yakÄ±n Ã§ift dÃ¼nya evine girerken, her 6 dÃ¼ÄŸÃ¼nden biri Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸiyor
Van'da rehber Ã¶ÄŸretmen Birinci, Finlandiya modelini Ã¶rnek alarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda kurduÄŸu Ã§eÅŸitli atÃ¶lyeler ile hem Ã¶ÄŸrencilerin yeteneklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hem de derslerini severek yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±
Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi