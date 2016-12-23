08:11, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°srail'den Kerry'nin Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine ilk tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Naftali Bennett, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerryâ€™nin Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine, bir Filistin devletinin kurulmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek cevap verdi.

Bennet, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitterâ€™dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, benim sÃ¶zlerimden Ã¼Ã§ defa iktibas yaparak Filistin devletinin kurulmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸumuzu kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. EÄŸer bu sÃ¶zlerle bana iÅŸaret ediliyorsa, Ä°srail Devletiâ€™nin kalbinde, bir terÃ¶r devletinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu HÃ¼kumeti koalisyon ortaÄŸÄ± HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennettâ€™in Filistin karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zlerini, Ä°srail hÃ¼kumetinin Filistin devleti karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na kanÄ±t olarak gÃ¶stermiÅŸti.

Kerry, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n, Ä°srailliler ve Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yolu olduÄŸunu vurgulayarak, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki (BM) oylama, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.