08:16, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±





Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. KarayollarÄ± 31. Åžube ÅžefliÄŸi yetkililerinden alÄ±nanÂ bilgiye gÃ¶re, Afyonkarahisar ve Ã§evresinde soÄŸuk hava ile etkili olan ÅŸiddetli tipi, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± ve ÅŸehirler arasÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiliyor. Afyonkarahisar'da dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan ve etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Afyonkarahisar'Ä± Ankara, Antalya, Ä°zmir, UÅŸak ve KÃ¼tahya'ya baÄŸlayan yollarda ulaÅŸÄ±mda aksamalara neden oluyor. Afyonkarahisar-Ankara karayolunda, 40. kilometresindeki KÃ¶roÄŸlu Beli mevkisinde kar ve tipinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini iyice dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi yÃ¼zÃ¼nden ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Ankara yÃ¶nÃ¼nden gelen araÃ§lar Bayat ilÃ§esinde, Afyonkarahisar yÃ¶nÃ¼nden gidenler ise Ä°scehisar ilÃ§esinde bekletiliyor. Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± Ankara yÃ¶nÃ¼ne gidecek otobÃ¼slerin seferleri de iptal edildi. Afyonkarahisar Åžehirler ArasÄ± OtobÃ¼s Terminali'nden otobÃ¼slerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiyor. Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardÄ±ndan Afyonkarahisar-Ankara karayolu yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lacak.

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