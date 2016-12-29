08:20, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BirÃ§ok ilde okullar tatil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, il genelinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtilerek, "YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve beraberinde oluÅŸabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve Ã¶zel tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ±nda 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, bir gÃ¼n sÃ¼reyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, kamuda gÃ¶revli hamile ve engelli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle il genelinde eÄŸitime perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.

Karaman Ä°l Milli EÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼ AsÄ±m SultanoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Karaman'da olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

SultanoÄŸlu ayrÄ±ca, toplantÄ±da kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ idari izinli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ã‡ANKIRI

Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ilgaz, KurÅŸunlu, YapraklÄ±, Orta, ÅžabanÃ¶zÃ¼ ve Ã‡erkeÅŸ ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Orta ilÃ§esinin genelinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 29 AralÄ±k PerÅŸembe eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅžabanÃ¶zÃ¼ ve Ã‡erkeÅŸ ilÃ§elerinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eÄŸitime gelen Ã¶ÄŸrencilerin izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

Ilgaz, KurÅŸunlu ve YapraklÄ± ilÃ§elerinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edilmiÅŸti.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir kent merkezi ve ilÃ§elerinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle anaokullarÄ±, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eÄŸitime ara verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sabah saatlerinden itibaren etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk ve orta dereceli okullarda, eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan, EskiÅŸehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kamuda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamilelerin 29 AralÄ±k'ta bir gÃ¼n sÃ¼reyle idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini arttÄ±rmasÄ±yla kamu kurum ve kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamilelere bir gÃ¼n idari izin verildiÄŸi belirtilirken, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ilimiz genelinde kurum ve kuruluÅŸlarda gÃ¶rev yapan engelli ve hamile personeller 29 AralÄ±k'ta idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r." denildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir olumsuzluÄŸa veya maÄŸduriyete meydan vermemek iÃ§in il genelinde anaokullarÄ±, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde de eÄŸitime 29 AralÄ±k PerÅŸembe ara verildiÄŸi belirtildi.

ISPARTA

Isparta'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilÃ§elerde eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

Isparta ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ve merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶yler ile Aksu, YalvaÃ§, SÃ¼tÃ§Ã¼ler, EÄŸirdir ilÃ§elerindeki okullarda 29 AralÄ±k PerÅŸembe eÄŸitime ara verildiÄŸini belirtti.

Bu arada, SÃ¼leyman Demirel Ãœniversitesi de eÄŸitime ara verildiÄŸini duyurdu.

UÅžAK

UÅŸak'ta, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta Ã¶ÄŸretimde eÄŸitime ara verildi.

UÅŸak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitime 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

AFYONKARAHÄ°SAR

Afyonkarahisar ValiliÄŸi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini duyurdu.

Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden edinilen bilgiye gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de etkili olacak.

MANÄ°SA

Manisa'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il genelindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Demirci, GÃ¶rdes, Kula, SarÄ±gÃ¶l, Selendi ve AlaÅŸehir ilÃ§elerindeki okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ahmetli, GÃ¶lmarmara, Salihli, Åžehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ve Akhisar ilÃ§elerinde eÄŸitime kÄ±smi olarak ara verilmiÅŸ olup, kapsamÄ± taÅŸÄ±ma merkezlerinin tÃ¼mÃ¼ ya da bazÄ±larÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Soma, KÄ±rkaÄŸaÃ§, KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± ve SaruhanlÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime devam edilecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

KÃœTAHYA

KÃ¼tahya kent merkezi ve ilÃ§elerinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, akÅŸam saatlerinden itibaren etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime ara verildi.

Kamuda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamileler de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacak.

BÄ°LECÄ°K

Bilecik kent merkezi ile BozÃ¼yÃ¼k, SÃ¶ÄŸÃ¼t ve Yenipazar ilÃ§elerinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime ara verildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk ve orta dereceli okullarda, eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca, Pazaryeri ve Ä°nhisar ilÃ§elerindeki tÃ¼m okullarda, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Kamuda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamileler de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacak.

Ã–te yandan, GÃ¶lpazarÄ± ilÃ§esine kÃ¶ylerden taÅŸÄ±malÄ± sistemle gelen Ã¶ÄŸrencilere de okullarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirdi.

DENÄ°ZLÄ°

Denizli'nin bazÄ± ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, il genelinde etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± ilÃ§eler ve baÄŸlÄ± mahallelerdeki okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"BabadaÄŸ, GÃ¼ney, AcÄ±payam ve Ã‡ameli ilÃ§elerindeki taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler, Serinhisar KocapÄ±nar Mahallesi, Buldan ilÃ§e merkezi ve Yenice Mahallesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullar ile taÅŸÄ±malÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Pamukkale ilÃ§esinde AkÃ§apÄ±nar, UzunpÄ±nar, GÃ¶zler, GÃ¼zelpÄ±nar, Akdere, BelenardÄ±Ã§ mahallelerindeki okullar, Ã‡ardak ilÃ§esinde SÃ¶ÄŸÃ¼t Mahallesi ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in okullar tatil edildi."

BOLU

Bolu kent merkezinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki okullarda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

Bolu ValiliÄŸin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle kent merkezi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin 29 AralÄ±k PerÅŸembe izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

KIRIKKALE

KÄ±rÄ±kkale'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kent merkezi ve ilÃ§elerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kamuda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, kent merkezi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.

Yozgat ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle il merkezi ile baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engellilerin ve hamilelerin de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaklarÄ± belirtildi.

BURSA

Bursa'nÄ±n YeniÅŸehir, BÃ¼yÃ¼korhan ve HarmancÄ±k ilÃ§elerindeki okullarda, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, akÅŸam saatlerinde etkisi artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle YeniÅŸehir, BÃ¼yÃ¼korhan ve HarmancÄ±k ilÃ§elerindeki tÃ¼m okullarda, kaymakamlÄ±klarca alÄ±nan kararla eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

Yetkililer, yoÄŸun kar nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

KONYA

Konya'nÄ±n AkÅŸehir, IlgÄ±n, DoÄŸanhisar, Yunak, TuzlukÃ§u ve Kulu ilÃ§elerinde eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, AkÅŸehir, IlgÄ±n, DoÄŸanhisar, Yunak, TuzlukÃ§u ve Kulu ilÃ§elerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitim Ã¶ÄŸretime ara verildi.

KIRÅžEHÄ°R

KÄ±rÅŸehir'in Kaman ilÃ§esindeki okullarda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Kaman KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerdeki okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ±, ilkokul, ortaokul ve liselerde eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli hamile ve engellilerin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

BALIKESÄ°R

BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Dursunbey KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisini artÄ±rmasÄ±ndan dolayÄ± ilÃ§e genelindeki ilk ve orta dereceli okullarÄ±n tatil edildiÄŸi duyuruldu.