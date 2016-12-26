GÃ¼ncelleme: 08:24, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

AydÄ±n'da eÄŸitimcilere FETÃ– operasyonu





SÃ¶ke'de Milli EÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve bazÄ± okul mÃ¼dÃ¼rleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke Ä°lÃ§esi'nde,Â FETÃ–/PDY YapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœ.A. ve bazÄ± okul mÃ¼dÃ¼rleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SÃ¶ke'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœ.A. ile birlikte EÄŸitim-Birsen SÃ¶ke Temsilcisi A.Y., eÅŸi Ticaret Lisesi MÃ¼dÃ¼r Vekili T.Y., BaÄŸarasÄ± KemalpaÅŸa Ä°lkokul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ S.Ã–., Behiye HanÄ±m Ortaokul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ R.Ä°. ile birlikte 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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