08:28, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k gÃ¶zaltÄ±nda





Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, yazdÄ±ÄŸÄ± bir tweet nedeniyle sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n ifade vermek Ã¼zere bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ahmet ÅžÄ±k, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. ÅžÄ±k, "GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±yorum. Bir twittle ilgili olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecekmiÅŸim" diye yazdÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.