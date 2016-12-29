08:32, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ortodoks Yahudileri BMGK kararÄ±ndan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

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"Siyonizme KarÅŸÄ± Ortodoks Yahudileri"nden oluÅŸan grup, Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±nÄ± kÄ±nayan tasarÄ±yÄ± kabul eden BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyini (BMGK), BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼zenledikleri gÃ¶steriyle kutladÄ±.



DÃ¼nya genelindeki Siyonizme karÅŸÄ± Ortodoks Yahudi kuruluÅŸu Neturei Karta International, Ä°srail'i yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±ndan dolayÄ± kÄ±nayan ve derhal durdurmasÄ±nÄ± isteyen karar dolayÄ±sÄ±yla BM karÅŸÄ±sÄ±nda kutlama gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.



"Ä°srail'in kutsal topraÄŸÄ±n herhangi bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hÃ¼kmetmeye hakkÄ± yok", "Yahudilik Siyonizmi ve Ä°srail devletini reddediyor" pankartlarÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, BMGK'yÄ± kararÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.



Grup adÄ±na okunan bildiride, yerleÅŸim yerlerinin kan dÃ¶kÃ¼lmesinin ana nedenlerinden biri olduÄŸu belirtilerek, barÄ±ÅŸa ve Filistin halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± sona erdirmeye yÃ¶nelik BMGK kararÄ±na onay veren Ã¼lke ve dÃ¼nya gÃ¼Ã§leri tebrik edildi.



BMGK kararÄ±nÄ±n "Ã–zgÃ¼r Filistin'e bir adÄ±m daha yaklaÅŸÄ±lmasÄ±" olarak yorumlanan bildiride, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ve Ä°srail devletinin dÃ¼nya Yahudilerini temsil etmediÄŸi, yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±nÄ±n sadece uluslararasÄ± hukuka deÄŸil Yahudi hukukuna gÃ¶re de suÃ§ olduÄŸu vurgulandÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â