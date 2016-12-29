08:37, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

THY 68 seferini iptal etti





THY olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 29-31 AralÄ±k arasÄ±nda 68 uÃ§uÅŸu iptal ettiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 68 seferin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sefer iptalleri bugÃ¼nle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmazken 30 ve 31 AralÄ±k'ta da bazÄ± seferler olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yapÄ±lamayacak.

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