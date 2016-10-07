08:47, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°laÃ§ krizinde yeni dalga; TEB'in yÃ¼zdesi kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi (TEB) arasÄ±nda ikinci ilaÃ§ krizi patladÄ±. TEB'in yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen her ilaÃ§tan aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 3.9 payÄ± kaldÄ±ran SGK, ilaÃ§larÄ± doÄŸrudan kendi ithal edecek.

HaberTÃ¼rk'Ã¼n aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, PTT ile ilaÃ§ taÅŸÄ±ma anlaÅŸmasÄ± imzalayan SGK, tasarruf etmeyi ve ilaÃ§larÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamayÄ± hedefliyor. Bu durum TEB'in tepkisini Ã§ekti.

â€˜SÄ°STEM BOZULUR'

BirliÄŸin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§lardan yÄ±llÄ±k gelirinin 40 milyon TL olduÄŸunu belirten TEB BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡olak dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Bunun 30 milyon TL'den fazlasÄ± gider kalemi. SGK'nÄ±n tasarruf edeceÄŸi miktar yÄ±llÄ±k 10 milyon TL'den daha az" dedi. 1 saat bile farklÄ± Ä±sÄ±ya maruz kalsa bozulabilecek soÄŸuk zincir ilaÃ§lar olduÄŸunu belirten Ã‡olak, bu kararla sistemin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemez hale geleceÄŸini savundu.